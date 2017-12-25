За неделю до Нового года в Новосибирске прошёл дождь

Температура в городе поднялась выше нуля
Температура в городе поднялась выше нуля

Вечером 25 декабря в центре Новосибирска начал моросить дождь.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ застал мелкий дождь в районе площади Ленина около 19:00. По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сейчас в Новосибирске +1,5 градуса. 


Ранее синоптики сообщали, что в первой половине этой недели Новосибирскую область ждёт переменчивая погода: после волны тепла вновь придёт похолодание


«Мы находимся в ситуации, когда из районов Аральского моря на территорию Западной Сибири выходит довольно глубокий южный циклон. <...> С этим циклоном идёт нарастание облачности, осадки. При этом за счёт того, что выносятся воздушные массы из районов Средней Азии, довольно тепло, поэтому осадки могут быть не только в виде снега, но и в виде мокрого снега и даже дождя», — рассказывал сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. 

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