За неделю до Нового года в Новосибирске прошёл дождь

Температура в городе поднялась выше нуля

Вечером 25 декабря в центре Новосибирска начал моросить дождь.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ застал мелкий дождь в районе площади Ленина около 19:00. По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сейчас в Новосибирске +1,5 градуса.





Ранее синоптики сообщали, что в первой половине этой недели Новосибирскую область ждёт переменчивая погода: после волны тепла вновь придёт похолодание.





«Мы находимся в ситуации, когда из районов Аральского моря на территорию Западной Сибири выходит довольно глубокий южный циклон. <...> С этим циклоном идёт нарастание облачности, осадки. При этом за счёт того, что выносятся воздушные массы из районов Средней Азии, довольно тепло, поэтому осадки могут быть не только в виде снега, но и в виде мокрого снега и даже дождя», — рассказывал сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

