Мэрия Новосибирска объяснила снос дома с жильцами в тихом центре

Дом на улице Урицкого, 17 начали разрушать 24 декабря

Вещи последнего из владельцев квартир в пострадавшем подъезде дома на улице Урицкого, 17 в центре Новосибирска вынесли в отсутствие владельца жилья — в мэрии сослались на чрезвычайную ситуацию и возможную потерю финансирования.





Демонтаж определённой под снос части дома начался 24 декабря. Шум работ встревожил жителей уцелевшей части дома, которые предполагали, что подъезд будут разрушать «по кирпичику». «Дом частично ломается, по кирпичику он разобраться не может, — объяснил 25 декабря замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов. — На этой неделе мы должны завершить работы до фундамента, далее фундамент будет усилен и начнёт возводиться новый каркас».





Как ранее сообщали в мэрии, подъезд демонтируют и построят заново на том же месте и в прежних параметрах, средства на работы выделены частично из муниципального бюджета, частично — из резервного фонда Новосибирской области, поскольку ситуация стала чрезвычайной и возникла угроза обрушения части дома. Подрядчиком строительства стала компания «Агросервис».





До последнего момента в разрушающемся подъезде жилыми оставались две квартиры. По словам представляющего владельцев квартир юриста Татьяны Берус, одну из них вскрыли без её владельца. Второй собственник, по словам его соседей, съехал сам до начала демонтажа.







Как объяснил старший по подъезду Валерий Данилюк, на вскрытии присутствовала комиссия из сотрудников МЧС и полиции, членов ТСЖ дома, представителей адинистрации. «Был акт, на его основании было вскрыто помещение, была сделана опись, вплоть до пустых пакетов, — рассказал он. — Эти вещи вывезены на ответственное хранение на Ватутина, 40 — тёплое помещение застройщика».







«Я рада, что вы это знаете, однако те, у кого вскрыли квартиру и вывезли вещи, этого не знают, их об этом не предупредили. У нас ни документов, ни сведений нет», — парировала Берус.







Как заметил Роман Теленчинов, чрезвычайная ситуация, установленная ещё в сентябре по результатам обследования подъезда, «не терпит отлагательств».





«Ситуация сложная, так как из областного бюджета средства выделялись через резервный фонд. Если бы мы в этом году не приступили к работам, в следующем году ушло бы какое-то время на согласование, может, появились бы деньги, может, нет, — пояснил чиновник. — Мы могли бы получить ситуацию, когда к концу года нам не хватает 40 миллионов, и мы вынуждены консервировать объект».





Между тем обе стороны признали, что





соглашение, которое гарантирует собственникам квартир, что они получат жильё практически в прежнем виде, будет подписано в ближайшие дни. Такие же документы подпишут все владельцы квартир в подъезде.





Основными пунктами станут чёткие сроки строительства до конца ноября 2018 года и передача ключей до 1 марта 2019 года.





Роман Теленчинов также сообщил, что затраты бюджету должны будут компенсировать те, кто допустил разрушение памятника архитектуры на Урицкого, 17. Напомним, оно началось после того, как впритык к нему ПСК «Лауда» возвела новое здание.







«ПСК "Лауда" говорит, что у них есть заключение, что ошибка была в проектировании, и они готовят соответствующие исковые требования, — рассказал Теленчинов. — Я думаю, мы проведём работы и все затраты будем адресовать лицу, которое виновно. У нас до сих пор затрат не было, мы физически не могли [взыскать компенсацию]».





Ещё один пострадавший из-за точечной застройки дом находится в соседнем квартале на улице Депутатская, 28. Предполагалось, что он пошёл трещинами из-за строительства жилого дома «Премьера». По словам Романа Теленчинова, в доме проведены экспертизы, сейчас ведётся работа над проектом, после чего встанет вопрос о выделении средств.







Рядом же начал трескаться фасад дома на улице Урицкого, 19, однако предполагаемого виновника — соседний долгострой — оправдал суд.