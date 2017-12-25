Девушка за рулём «Тойоты» погибла в ДТП с фурой под Новосибирском
Сегодня, 25 декабря, в Новосибирском районе случилось смертельное ДТП: в аварии сошлись Toyota и грузовик.
«В 16:35 произошло столкновение двух автомобилей — "Тойоты" и грузовика "Скания" — на пересечении улиц Ленина и Первомайской в Барышево. В ДТП погибла девушка, которая находилась за рулём "Тойоты". Возраст погибшей пока не установлен», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что обстоятельства и причину аварии полицейские ещё выясняют.
Как сообщила свидетельница аварии корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», перед ДТП водитель «Тойоты» пошла на обгон на скользкой дороге. «Её выкинуло на встречку и прям под фуру. Фура машину протащила ещё метров 10–15», — описала аварию очевидица.
По словам свидетельницы, удар пришёлся на водительскую сторону легкового авто.
«Правую часть "Тойоты", а именно боковую стойку, чуть ли не до середины салона вжало», — рассказал в переписке ещё один очевидец, который проезжал место аварии уже примерно в 17:05 и видел, как спасатели выламывают правую переднюю дверь легковой машины.
Также, по его наблюдениям, на месте аварии к тому времени стояли экипажи ДПС, пожарная машина и скорая помощь.
Накануне ещё одна смертельная авария произошла на автодороге Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе: Volkswagen Polo при обгоне врезался в грузовик на встречке. В ДТП погибли все, кто был в легковой машине: 49-летний учитель физкультуры из Кемеровской области, а также его жена и дочь.
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Ольга Хмелевская
Фото Елизаветы Ширяевой