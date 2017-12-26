Тридцать три километра дорог под Новосибирском отремонтируют за 760 миллионов

Ремонт участка трассы Р-255 «Сибирь» закончится осенью 2019 года

«Сибуправтодор» объявил аукционы на капитальный ремонт участков автодорог Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области.







Информация о лотах размещена 25 декабря на сайте госзакупок. Подрядчикам предстоит отремонтировать 15 км трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе с 23 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года, а также 18,1 км трассы Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе с 23 апреля по 1 октября 2018 года.







Победителям аукционов предстоит отремонтировать основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, бордюры, ливнёвки, установить новые сигнальные столбики, дорожные знаки, опоры освещения, сделать тротуары и дорожную разметку термопластиком.







Деньги на капремонт трасс выделят из федерального бюджета: на ремонт участка автодороги «Сибирь» — 408,9 млн рублей, а на участок автодороги «Иртыш» — 351,1 млн рублей.







Подведут итоги электронных аукционов 15 января 2018 года.







Недавно «Сибуправтодор» нашёл подрядчика на ремонт Северного обхода и участка автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Единственным участником конкурса стала компания «Сибстройдор», которая зарегистрирована в городе Балашиха Московской области. Она отремонтирует два участка дорог за 542,3 млн рублей.