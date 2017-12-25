Трасса под Новосибирском попала в число худших по качеству сотовой связи
Специалисты Роскомнадзора и радиочастотной службы проехали по 30 крупным автодорогам России и выяснили, что всего 16 из них покрыты связью хотя бы одного оператора из «Большой четвёрки».
Лучше всего дела с сотовой связью обстоят в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.
Хуже всего сигнал был на трассах М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска до Ташанты, М-54 «Енисей» от Красноярска до границы с Монголией и на дороге М-56 «Лена», соединяющей Амурскую область и столицу Якутии.
А более чем на 400 километрах проверенных ведомством автодорог сотовая связь не ловит вообще, говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве считают, что такая ситуация сложилась по двум причинам: на трассах нет нужной для связи инфраструктуры и такого количества абонентов, которое сделало бы развитие сотовой связи на трассах экономически выгодным.
В целом за прошедший год ситуация с качеством связи на трассах не изменилась: без перебоев мобильная связь работала на всё тех же 16 федеральных трассах. В 2015 году Роскомнадзор выяснил, что лучше всего сеть работает на платных дорогах. Тогда среди лучших с точки зрения доступа к мобильной сети ведомство назвало трассы М-4 «Дон», М-11 Москва − Санкт-Петербург, М-1 «Беларусь» и «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до Финляндии.
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Наталья Попельницкая
Фото Александра Файрузова