Спаси Новосибирск от метели: снежная игра от НГС

Новосибирск второй день подряд накрывает снегопад — дороги не успевают расчищать от сугробов, а ноги пешеходов утопают в снежной каше.





НГС.НОВОСТИ придумали новую игру и предлагают читателям избавить город от снега — попробуйте победить все тучи и спасти Новосибирск!





Как играть





Ваша задача — избавиться от всех снежных туч на небе. Двигайте Деда Мороза с помощью стрелок на клавиатуре «влево» и «вправо» и стреляйте по тучкам с помощью «пробела». Избегайте падающих снежинок — у вас только три «жизни». С каждым уровнем игра становится немного сложнее. Если готовы — жмите «Начать игру»! Игра доступна только на десктопе.









Недавно НГС.НОВОСТИ сделали ещё одну игру — нужно собрать пазл из красивых снимков Новосибирска. Ещё можете угадать примечательное здание города по фотографии с его порога — это не так просто, как кажется.