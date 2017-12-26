Спаси Новосибирск от метели: снежная игра от НГС

Новосибирск второй день подряд накрывает снегопад — дороги не успевают расчищать от сугробов, а ноги пешеходов утопают в снежной каше. 


НГС.НОВОСТИ придумали новую игру и предлагают читателям избавить город от снега — попробуйте победить все тучи и спасти Новосибирск!


Как играть


Ваша задача — избавиться от всех снежных туч на небе. Двигайте Деда Мороза с помощью стрелок на клавиатуре «влево» и «вправо» и стреляйте по тучкам с помощью «пробела». Избегайте падающих снежинок — у вас только три «жизни». С каждым уровнем игра становится немного сложнее. Если готовы — жмите «Начать игру»! Игра доступна только на десктопе.



Недавно НГС.НОВОСТИ сделали ещё одну игру — нужно собрать пазл из красивых снимков Новосибирска. Ещё можете угадать примечательное здание города по фотографии с его порога — это не так просто, как кажется.

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