Спаси Новосибирск от метели: снежная игра от НГС
Новосибирск второй день подряд накрывает снегопад — дороги не успевают расчищать от сугробов, а ноги пешеходов утопают в снежной каше.
НГС.НОВОСТИ придумали новую игру и предлагают читателям избавить город от снега — попробуйте победить все тучи и спасти Новосибирск!
Как играть
Ваша задача — избавиться от всех снежных туч на небе. Двигайте Деда Мороза с помощью стрелок на клавиатуре «влево» и «вправо» и стреляйте по тучкам с помощью «пробела». Избегайте падающих снежинок — у вас только три «жизни». С каждым уровнем игра становится немного сложнее. Если готовы — жмите «Начать игру»! Игра доступна только на десктопе.
Недавно НГС.НОВОСТИ сделали ещё одну игру — нужно собрать пазл из красивых снимков Новосибирска. Ещё можете угадать примечательное здание города по фотографии с его порога — это не так просто, как кажется.
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