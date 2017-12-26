Суд начал читать приговор по делу о краже 1500 квартир





Приговор закончат читать завтра

Сегодня, 26 декабря, Дзержинский районный суд начал читать новый приговор по делу об афере с муниципальными квартирами, в которой принимал участие экс-чиновник мэрии Новосибирска Андрей Гудченко.





Судья начала читать приговор в 10 часов утра. Её решения ждали бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко, соучредители агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин и Людмила Епихина, а также оценщица недвижимости Валерия Селякина (супруга Павла Селякина).





В сегодняшнем заседании уже объявили один перерыв — с 12:40 до 13:30. Предполагается, что до конца дня судья не закончит чтение приговора — случится это только завтра.





Суд выносит приговор по этому делу уже второй раз. Первый раз он был вынесен в декабре 2016 года.





Тогда Андрея Гудченко суд приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу 1 млн руб. Павел Селякин получил 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Людмила Епихина и Валерия Селякина отделались условными сроками со штрафами. Кроме того, суд обязал всех четверых полностью возместить ущерб, нанесенный бюджету города.





В марте 2017 года Новосибирский областной суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.





Андрей Гудченко и трое его сообщников из агентства недвижимости «Новосибирский дом» пошли под суд весной 2016 года. По версии следствия, участники этой аферы не позднее 30 августа 2006 года создали организованную группу и похитили более 18 млн рублей, которые выручили от продажи муниципальных квартир.





Как выяснила полиция, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии получали от застройщиков квартиры для горожан, но не регистрировали их в Росреестре, а передавали в собственность подставным лицам по сделкам купли-продажи, занизив цену на 30– 50 % . После этого квартиры выставлялись на продажу по рыночной стоимости через агентство недвижимости и фактическим покупателям передавались по дополнительному соглашению.







Разницу в цене подсудимые забирали себе. Установлено, что участникам аферы удалось 25 раз продать квартиры по такой схеме. Еще одну муниципальную квартиру они планировали, но не успели продать, ранее рассказывала представитель прокуратуры Дзержинского района Лариса Эпова.





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