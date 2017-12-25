Бетономешалка собрала три автомобиля в аварии у «Горячих беляшиков» на Бердском шоссе

В ноябре НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию с бетономешалкой — тогда цементовоз протаранил маршрутку № 45 на улице Выборной в Октябрьском районе .

«Водитель "Пежо" перекусила беляшей и стояла на выезд с парковки, водитель самогруза решил заехать перекусить и стал притормаживать, включив поворотник. Водитель "Калдины" начал притормаживать, а водитель цементовоза остановиться не успел и собрал всех в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения« Автоспас».

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Елена Громкова

Фото vk.com/avtospas54rus