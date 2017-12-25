Бетономешалка собрала три автомобиля в аварии у «Горячих беляшиков» на Бердском шоссе

ДТП случилось на Бердском шоссе — бетономешалка не успела остановиться
ДТП случилось на Бердском шоссе — бетономешалка не успела остановиться

Днём 25 декабря в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись сразу 4 автомобиля: цементовоз, Toyota Caldina, самогруз Toyota и Peugeot 308.


Авария случилась на Бердском шоссе, 61«а» — там расположено кафе «Горячие беляшики».


«Водитель "Пежо" перекусила беляшей и стояла на выезд с парковки, водитель самогруза решил заехать перекусить и стал притормаживать, включив поворотник. Водитель "Калдины" начал притормаживать, а водитель цементовоза остановиться не успел и собрал всех в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения« Автоспас».


В ДТП никто не пострадал.


«Калдина» застряла между самогрузом и бетономешалкой
«Калдина» застряла между самогрузом и бетономешалкой


Перед ДТП водитель «Калдины» пытался притормозить
Перед ДТП водитель «Калдины» пытался притормозить


В ноябре НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию с бетономешалкой — тогда цементовоз протаранил маршрутку № 45 на улице Выборной в Октябрьском районе.

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