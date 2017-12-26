Новосибирским медикам подарили на Новый год машины за 50 миллионов

Сегодня утром врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручил главным врачам автомобили скорой помощи — на 20 машин власти потратили более 50 млн рублей.







Всего новосибирские медики получили сегодня 20 новых машин





«У нас 20 автомобилей скорой помощи и один автобус для госпиталя ветеранов войн, для перевозки маломобильных пациентов. [Среди автомобилей скорой] машина для санитарной авиации, машина для скорой помощи города Новосибирска и машины в районы», — рассказал на церемонии вручения 26 декабря врио министра здравоохранения НСО Олег Иванинский.





Большинство новых машин отправятся в районы области, но в областной больнице в Новосибирске появится новый реанимобиль





По словам главы минздрава, пополнение парка скорых стоило более 50 млн рублей: половину денег потратили из областного бюджета, половину выделил федеральный.





Колонна новых скорых на улице Свердлова утром 26 декабря





Большинство автомобилей сделаны на базе УАЗ и отправятся в больницы районов Новосибирской области, а реанимобиль будет обслуживать санитарную авиацию Новосибирской областной больницы. Для Новосибирской станции скорой помощи подготовили шесть автомобилей «Газель» и «Соболь», а для госпиталя ветеранов войн № 2 — автобус ПАЗ.





Среди новых машин — УАЗы, «Газели», «Соболи» и ПАЗ





«На самом деле необходимо ещё больше [машин], и этот шаг очень важный — Новый год, скомплектована целая автоколонна машин скорой помощи», — пояснил врио губернатора Андрей Травников.





Машины полностью оборудованы для работы в больницах





Ранее в минздраве сообщили, что новые машины скорой помощи обошлись областному бюджету в 21,5 млн рублей. Самую дорогую скорую — реанимобиль — получает областная больница. По информации на сайте госзакупок, машина обошлась бюджету НСО в 6,9 млн рублей.





В конце 2016 года Новосибирская область также получила 18 новых машин скорой помощи — врачи показали НГС.НОВОСТИ, как устроены эти автомобили.

