Новосибирским медикам подарили на Новый год машины за 50 миллионов

Сегодня утром врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручил главным врачам автомобили скорой помощи — на 20 машин власти потратили более 50 млн рублей. 


Всего новосибирские медики получили сегодня 20 новых машин 
Всего новосибирские медики получили сегодня 20 новых машин 


«У нас 20 автомобилей скорой помощи и один автобус для госпиталя ветеранов войн, для перевозки маломобильных пациентов. [Среди автомобилей скорой] машина для санитарной авиации, машина для скорой помощи города Новосибирска и машины в районы», — рассказал на церемонии вручения 26 декабря врио министра здравоохранения НСО Олег Иванинский. 


Большинство новых машин отправятся в районы области, но в областной больнице в Новосибирске появится новый реанимобиль
Большинство новых машин отправятся в районы области, но в областной больнице в Новосибирске появится новый реанимобиль


По словам главы минздрава, пополнение парка скорых стоило более 50 млн рублей: половину денег потратили из областного бюджета, половину выделил федеральный. 


Колонна новых скорых на улице Свердлова утром 26 декабря
Колонна новых скорых на улице Свердлова утром 26 декабря


Большинство автомобилей сделаны на базе УАЗ и отправятся в больницы районов Новосибирской области, а реанимобиль будет обслуживать санитарную авиацию Новосибирской областной больницы. Для Новосибирской станции скорой помощи подготовили шесть автомобилей «Газель» и «Соболь», а для госпиталя ветеранов войн № 2 — автобус ПАЗ. 


Среди новых машин — УАЗы, «Газели», «Соболи» и ПАЗ
Среди новых машин — УАЗы, «Газели», «Соболи» и ПАЗ


«На самом деле необходимо ещё больше [машин], и этот шаг очень важный — Новый год, скомплектована целая автоколонна машин скорой помощи», — пояснил врио губернатора Андрей Травников.


Машины полностью оборудованы для работы в больницах
Машины полностью оборудованы для работы в больницах


Ранее в минздраве сообщили, что новые машины скорой помощи обошлись областному бюджету в 21,5 млн рублей. Самую дорогую скорую — реанимобиль — получает областная больница. По информации на сайте госзакупок, машина обошлась бюджету НСО в 6,9 млн рублей.


В конце 2016 года Новосибирская область также получила 18 новых машин скорой помощи — врачи показали НГС.НОВОСТИ, как устроены эти автомобили

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