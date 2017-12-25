На площади Ленина открылся новогодний городок с ледяным трамваем № 13
Вечером 25 декабря на главной площади Новосибирска открылся ледовый городок.
С наступающими праздниками горожан поздравила официальная делегация, в состав которой вошли мэр города Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Они хором спели песню «В лесу родилась ёлочка» по просьбе Снегурочки и водили хоровод вместе с Дедом Морозом.
Ледовый городок на площади Ленина начали сооружать с начала декабря: для этого власти закрыли парковку и участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской. На площадке поставили новогоднюю ёлку со звездой, ледовый лабиринт, горки и фигуры изо льда: мосты, лавочки, фонари и ставший символом Новосибирска трамвай
На участке улицы Ленина поставили лавочки, перенесли из Театрального сквера арт-объекты из веток, а деревья вдоль улицы украсили шарами и гирляндами. Также сегодня открылись киоски, сделанные в виде деревянных домиков и украшенные еловыми ветками и игрушками.
Улицы города в центре и во всех районах к празднику украсили светящимися звёздами и фейерверками, а также плакатами, на которых изображены новосибирцы, празднующие Новый год десятки лет назад.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ксения Евдокимова, Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова