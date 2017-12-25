На площади Ленина открылся новогодний городок с ледяным трамваем № 13





Один из символов Новосибирска — трамвай № 13

Вечером 25 декабря на главной площади Новосибирска открылся ледовый городок.





С наступающими праздниками горожан поздравила официальная делегация, в состав которой вошли мэр города Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Они хором спели песню «В лесу родилась ёлочка» по просьбе Снегурочки и водили хоровод вместе с Дедом Морозом.





Возле ёлки разместился ледовый лабиринт





Ледовый городок на площади Ленина начали сооружать с начала декабря: для этого власти закрыли парковку и участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской. На площадке поставили новогоднюю ёлку со звездой, ледовый лабиринт, горки и фигуры изо льда: мосты, лавочки, фонари и ставший символом Новосибирска трамвай № 13.





Вместе со Снегурочкой губернатор и мэр спели песню «В лесу родилась ёлочка»





На участке улицы Ленина поставили лавочки, перенесли из Театрального сквера арт-объекты из веток, а деревья вдоль улицы украсили шарами и гирляндами. Также сегодня открылись киоски, сделанные в виде деревянных домиков и украшенные еловыми ветками и игрушками.







Пешеходную улицу Ленина украсили арт-объекты из веток





Ещё одна особенность новогоднего городка — ледяная барная стойка





Дети уже облюбовали и большую горку возле краеведческого музея...





...и салон ледяного трамвая





Улицы города в центре и во всех районах к празднику украсили светящимися звёздами и фейерверками, а также плакатами, на которых изображены новосибирцы, празднующие Новый год десятки лет назад.





Церемония открытия ледового городка не обошлась без Деда Мороза





Собравшиеся встали в хоровод возле ёлки





В новогоднем городке можно не только развлечься, но и подкрепиться



