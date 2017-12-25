На площади Ленина открылся новогодний городок с ледяным трамваем № 13


Один из символов Новосибирска — трамвай № 13
Один из символов Новосибирска — трамвай № 13

Вечером 25 декабря на главной площади Новосибирска открылся ледовый городок.


С наступающими праздниками горожан поздравила официальная делегация, в состав которой вошли мэр города Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Они хором спели песню «В лесу родилась ёлочка» по просьбе Снегурочки и водили хоровод вместе с Дедом Морозом. 


Возле ёлки разместился ледовый лабиринт
Возле ёлки разместился ледовый лабиринт


Ледовый городок на площади Ленина начали сооружать с начала декабря: для этого власти закрыли парковку и участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской. На площадке поставили новогоднюю ёлку со звездой, ледовый лабиринт, горки и фигуры изо льда: мосты, лавочки, фонари и ставший символом Новосибирска трамвай № 13.


Вместе со Снегурочкой губернатор и мэр спели песню «В лесу родилась ёлочка»
Вместе со Снегурочкой губернатор и мэр спели песню «В лесу родилась ёлочка»


На участке улицы Ленина поставили лавочки, перенесли из Театрального сквера арт-объекты из веток, а деревья вдоль улицы украсили шарами и гирляндами. Также сегодня открылись киоски, сделанные в виде деревянных домиков и украшенные еловыми ветками и игрушками.


Пешеходную улицу Ленина украсили арт-объекты из веток
Пешеходную улицу Ленина украсили арт-объекты из веток


Ещё одна особенность новогоднего городка — ледяная барная стойка
Ещё одна особенность новогоднего городка — ледяная барная стойка


Дети уже облюбовали и большую горку возле краеведческого музея...
Дети уже облюбовали и большую горку возле краеведческого музея...


...и салон ледяного трамвая
...и салон ледяного трамвая


Улицы города в центре и во всех районах к празднику украсили светящимися звёздами и фейерверками, а также плакатами, на которых изображены новосибирцы, празднующие Новый год десятки лет назад.


Церемония открытия ледового городка не обошлась без Деда Мороза
Церемония открытия ледового городка не обошлась без Деда Мороза


Собравшиеся встали в хоровод возле ёлки
Собравшиеся встали в хоровод возле ёлки


В новогоднем городке можно не только развлечься, но и подкрепиться
В новогоднем городке можно не только развлечься, но и подкрепиться


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