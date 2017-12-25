Недовольный избиратель получил условный срок за нападение на депутата в Заксобрании
Сегодня, 25 декабря, суд вынес обвинительный приговор Евгению Бизину, который ударил депутата Заксобрания Новосибирской области Андрея Жирнова, а после напал на следователя.
«Подсудимому назначено <…> два года лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком два года», — сообщили в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска.
Евгений Бизин оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух преступлениях, которые произошли с интервалом в несколько дней — 27 июня и 4 июля 2013 года.
Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, этот мужчина с 2011 года много раз обращался в приёмную депутата Заксобрания Андрея Жирнова. Депутат работал по его обращениям, но избиратель оставался недоволен. 27 июня 2013 года в здании Заксобрания, где в этот момент проходила сессия, мужчина подошёл к депутату и ударил его.
Как уточнили в прокуратуре Заельцовского района, преступление произошло в фойе малого зала, депутат получил рукой по лицу.
Кроме того, этот же мужчина много раз обращался в Заельцовский межрайонный следственный отдел. Следователям он жаловался на сотрудников районного суда и требовал принять меры, угрожая следователю испортить ему продвижение по службе. В конце концов следователь пришёл к выводу, что состава уголовного преступления нет, и постановил отказать в возбуждении уголовных дел. Тогда 4 июля 2013 года мужчина пришёл в рабочий кабинет следователя и ударил его, рассказывали в Следственном комитете.
Как сообщили в районной прокуратуре, следователь также получил от Бизина удар по лицу.
Сегодня Заельцовский районный суд Новосибирска признал Евгения Бизина виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). Приговор в законную силу не вступил.
Сам депутат Андрей Жирнов комментировать приговор не стал. «Ни вспоминать не хочется, ни говорить про этого человека. Как суд решил, так решил», — сообщил парламентарий корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой