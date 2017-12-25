Десятки рыбаков отправились долбить лёд, чтобы спасти умирающую рыбу

Рыбаки обнаружили около шлюзов мёртвую рыбу

Днём 24 декабря в Советском районе Новосибирска два десятка рыбаков собрались на льду возле шлюза, чтобы продолбить во льду дыры ради рыбы, которой не хватает кислорода.





Проблема гибнущей рыбы на шлюзе беспокоит рыбаков уже около месяца — вчера они выехали туда компанией из двух десятков человек.





«Собрались люди, мы приехали туда и увидели, что там идёт большой замор. Строители ведут там строительные работы, засыпали дамбу — вся рыба, которая вошла, она там осталась. Поскольку рыбы много, а лёд намерзает, воды становится меньше, рыбе нечем дышать, ей не хватает кислорода. Мы сделали майны (дыры во льду. — НГС.НОВОСТИ), чтобы какой-то воздух поступал. Потом майны закидали ветками, чтобы они меньше мёрзли. А когда собирались домой, кто-то из наших ребят зашёл за угол этих шлюзов. Там упала вода и остались кармашки размерами три на два метра — в них было огромное количество мёртвой рыбы. Предположительно 100 килограмм. В одном кармашке была живая рыба, порядка тысячи штук. Я как рыбак за свою жизнь столько рыбы не видел», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из рыбаков Михаил Поветкин.







Чтобы как-то помочь умирающей рыбе, активисты решили проделать дыры во льду





Дырки они заложили ветками, чтобы те не замёрзли





Михаил отметил, что рыбаки могли бы перенести рыбу сачком из дамбы в открытую воду, но вчера на месте была рыбоохрана, которая посчитала бы такие действия незаконной ловлей.







«Было принято решение ещё людей собрать, получить официальный документ и ехать с сачками», — подчеркнул Поветкин.





Рыбак добавил, что уже сейчас в районе шлюза стоит неприятный запах. «Когда работы строителей пройдут, они откроют канал, и вся эта гниль, вся тухлая рыба пойдёт в реку Обь», — опасается Поветкин.





Уже сейчас от мёртвой рыбы стоит неприятный запах





В июле 2017 года Администрация Обского бассейна внутренних водных путей заказывала реконструкцию каналов новосибирского шлюза — тогда начальная цена контракта была 580 млн. Сегодня в администрации отказались по телефону комментировать ситуацию, сложившуюся на шлюзе, попросив письменный запрос.





В декабре на место уже три раза выезжали представители новосибирского филиала «Госрыбцентра», рассказал директор по науке филиала Владимир Зайцев.





«Мы туда выезжали несколько раз, измеряли содержание кислорода, толщину льда. Кислорода маловато. Отрезали часть водоёма — рыба оказалась отрезана от реки. Без проточности происходит потеря кислорода, из атмосферы он попасть не может, потому что лёд перекрывает ему воздух. Рыба себя угнетённо чувствует. Мы сейчас создаём специальную комиссию, приобретаем оборудование, чтобы посмотреть, что творится подо льдом. Любое вмешательство должно быть компенсировано. Для этого есть программа, есть методики, по которым рассчитывается вред. На основании этой методики рассчитывается количество молоди рыб, которая должна быть выпущена в данном случае в реку Обь», — описал Зайцев.







По его словам, компания, которая ведёт работы на шлюзе, уже обращалась в «Госрыбцентр», чтобы его сотрудники мониторили происходящее. Контролировать, как компания возместит ущерб, будет рыбоохрана, добавил Зайцев.