На улице Ленина открылись киоски, украшенные ветками и игрушками

На площади Ленина начали открываться новогодние киоски с едой и сувенирами.


Начнётся торговля сегодня вечером
Начнётся торговля сегодня вечером


Днём 25 декабря предприниматели начали готовить к открытию торговые киоски, которые власти поставили на перекрытой для машин улице Ленина. Сами киоски появились на участке улицы от Красного проспекта до Советской на прошлой неделе, на выходных их украсили еловыми лапами, ёлочными игрушками, также рядом с каждым киоском поставили ёлку и небольшой деревянный забор.


Деревянные домики на улице Ленина украсили в едином стиле
Деревянные домики на улице Ленина украсили в едином стиле


Ранее власти говорили, что в киосках будут продаваться сувениры, в том числе с символом наступающего года — собакой — и с дизайном к 125-летию города, продукты и напитки. Например, выяснили НГС.НОВОСТИ, в одном из киосков пивной ресторан «Уголок Святого Патрика» будет продавать корн-доги, запечённые в вафельнице.


К киоскам приезжают машины с продукцией
К киоскам приезжают машины с продукцией


Сувенирная продукция для горожан
Сувенирная продукция для горожан


Открытие ледового городка на площади Ленина запланировано сегодня на 18:00.

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