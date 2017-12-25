На улице Ленина открылись киоски, украшенные ветками и игрушками
На площади Ленина начали открываться новогодние киоски с едой и сувенирами.
Днём 25 декабря предприниматели начали готовить к открытию торговые киоски, которые власти поставили на перекрытой для машин улице Ленина. Сами киоски появились на участке улицы от Красного проспекта до Советской на прошлой неделе, на выходных их украсили еловыми лапами, ёлочными игрушками, также рядом с каждым киоском поставили ёлку и небольшой деревянный забор.
Ранее власти говорили, что в киосках будут продаваться сувениры, в том числе с символом наступающего года — собакой — и с дизайном к 125-летию города, продукты и напитки. Например, выяснили НГС.НОВОСТИ, в одном из киосков пивной ресторан «Уголок Святого Патрика» будет продавать корн-доги, запечённые в вафельнице.
Открытие ледового городка на площади Ленина запланировано сегодня на 18:00.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1–3), из презентации департамента культуры мэрии Новосибирска (4)