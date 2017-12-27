У «Холидея» из-за долгов арестовали участок на «Золотой Ниве»

Ритейлер задолжал партнерам более 554 млн рублей

Предприниматель из Новосибирска попросил суд арестовать землю «Холидея», чтобы компания выплатила ему долг в 13 млн рублей. Суд принял ходатайство и наложил обеспечительные меры на участок на улице Адриена Лежена.







Ходатайство об аресте недвижимости ООО «Компания Холидей» поступило в суд от индивидуального предпринимателя Александра Карева 22 декабря, определение вынесено в этот же день. Речь в заявлении идет о земельном участке на улице Адриена Лежена кадастровой стоимостью более 12 млн рублей, площадью 2300 кв. м. По данным 2ГИС, сегодня на этом месте находится одноэтажная постройка (адрес — Адриена Лежена, 9/4). Корреспондент НГС.НОВОСТИ лично убедился, что в постройке нет магазинов «Компании Холидей», по его наблюдениям, здание закрыто и никем не охраняется, а на фасаде висит баннер «Социальная ярмарка».







Согласно тексту решения, Карев судился с «Холидеем» из-за сделки 2014 года, за которую компания осталась должна предпринимателю около 14,5 млн рублей. В июле этого года «Холидей» подал встречный иск об оплате штрафных санкций в размере более 1 млн рублей. В ноябре суд решил произвести взаимозачёт требований — таким образом, «Холидей» остался должен Кареву 13,7 млн рублей. Однако, согласно ходатайству индивидуального предпринимателя, компания от выплаты уклоняется.







Постройка, которая находится на арестованном участке, — одноэтажное пустующее здание





Суд отметил, что заявление обосновано опасениями бизнесмена — «Холидей» должен многим поставщикам и отказывается платить. «Ходатайство мотивировано тем, что непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, так как ответчик злостно уклоняется от исполнения своих обязательств перед заявителем и другими поставщиками. В отношении общества в арбитражных судах разных субъектов РФ рассматривается множество дел по взысканию задолженности на сумму более 554 000 000 рублей, все имеющееся у ответчика недвижимое имущество находится в залоге у банков и третьих лиц», — сказано в тексте решения.







Сам Карев, согласно материалам определения, должен своим поставщикам более 150 млн рублей, и поэтому долг «Холидея» наносит его бизнесу значительный ущерб. Исходя из данных дела, суд решил арестовать заявленный участок, кадастровая стоимость которого (12,3 млн рублей) соизмерима с долгом «Холидея» Кареву (13,7 млн).







НГС.НОВОСТИ направили в «Холидей» запрос с просьбой прокомментировать определение суда. Член совета директоров компании Алексей Захаров сообщил, что не в курсе ситуации, и от комментариев отказался. Дозвониться до владельца компании Николая Скороходова не удалось.





В ноябре НГС.БИЗНЕС рассказывал, почему «Холидей» решил продать 22 магазина конкурентам.