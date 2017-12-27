У «Холидея» из-за долгов арестовали участок на «Золотой Ниве»

Ритейлер задолжал партнерам более 554 млн рублей 
Ритейлер задолжал партнерам более 554 млн рублей 

Предприниматель из Новосибирска попросил суд арестовать землю «Холидея», чтобы компания выплатила ему долг в 13 млн рублей. Суд принял ходатайство и наложил обеспечительные меры на участок на улице Адриена Лежена. 


Ходатайство об аресте недвижимости ООО «Компания Холидей» поступило в суд от индивидуального предпринимателя Александра Карева 22 декабря, определение вынесено в этот же день. Речь в заявлении идет о земельном участке на улице Адриена Лежена кадастровой стоимостью более 12 млн рублей, площадью 2300 кв. м. По данным 2ГИС, сегодня на этом месте находится одноэтажная постройка (адрес — Адриена Лежена, 9/4). Корреспондент НГС.НОВОСТИ лично убедился, что в постройке нет магазинов «Компании Холидей», по его наблюдениям, здание закрыто и никем не охраняется, а на фасаде висит баннер «Социальная ярмарка».


Согласно тексту решения, Карев судился с «Холидеем» из-за сделки 2014 года, за которую компания осталась должна предпринимателю около 14,5 млн рублей. В июле этого года «Холидей» подал встречный иск об оплате штрафных санкций в размере более 1 млн рублей. В ноябре суд решил произвести взаимозачёт требований — таким образом, «Холидей» остался должен Кареву 13,7 млн рублей. Однако, согласно ходатайству индивидуального предпринимателя, компания от выплаты уклоняется.


Постройка, которая находится на арестованном участке, — одноэтажное пустующее здание 
Постройка, которая находится на арестованном участке, — одноэтажное пустующее здание 


Суд отметил, что заявление обосновано опасениями бизнесмена — «Холидей» должен многим поставщикам и отказывается платить. «Ходатайство мотивировано тем, что непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, так как ответчик злостно уклоняется от исполнения своих обязательств перед заявителем и другими поставщиками. В отношении общества в арбитражных судах разных субъектов РФ рассматривается множество дел по взысканию задолженности на сумму более 554 000 000 рублей, все имеющееся у ответчика недвижимое имущество находится в залоге у банков и третьих лиц», — сказано в тексте решения.


Сам Карев, согласно материалам определения, должен своим поставщикам более 150 млн рублей, и поэтому долг «Холидея» наносит его бизнесу значительный ущерб. Исходя из данных дела, суд решил арестовать заявленный участок, кадастровая стоимость которого (12,3 млн рублей) соизмерима с долгом «Холидея» Кареву (13,7 млн). 


НГС.НОВОСТИ направили в «Холидей» запрос с просьбой прокомментировать определение суда. Член совета директоров компании Алексей Захаров сообщил, что не в курсе ситуации, и от комментариев отказался. Дозвониться до владельца компании Николая Скороходова не удалось. 


В ноябре НГС.БИЗНЕС рассказывал, почему «Холидей» решил продать 22 магазина конкурентам. 

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