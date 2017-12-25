Тысячи новосибирцев сбежались на открытие нового гипермаркета на окраине города

Сегодня, 25 декабря, в Новосибирске начал работать ещё один гипермаркет сети «Гигант» — на Мочищенском шоссе, 23. Несмотря на удалённое расположение, тысячи новосибирцев устремились сюда в самый разгар рабочего дня.





Толпу покупателей оживляли аниматоры в костюмах огромных плюшевых медведей





Здание торгового центра неподалёку от пересечения Мочищенского шоссе с улицей Жуковского построено на колоннах так, чтобы весь нижний уровень отдать под парковку.







Здание гипермаркета поднято над парковкой на железобетонных колоннах





«Это более дорогая конструкция, но земельный участок был небольшим, и это единственный способ разместить автомобили покупателей», — пояснил НГС.НОВОСТИ генеральный директор торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александр Егоров.





Парковка вмещает 850 автомобилей





Общая площадь здания превышает 21 тысячу кв. м, из которых сам гипермаркет занимает порядка 8200 кв. м. Парковка вмещает 850 автомобилей. Магазины и точки общепита арендаторов разместятся в галерее и частично на первом этаже — в зоне входа в здание.





Напоминающая склад зона, в которой товары размещены на высоких стеллажах, сдвинута в самый дальний угол





Пока, впрочем, начали работать только несколько магазинов, но в «Гиганте» говорят, что все помещения уже сданы в аренду, а большая часть арендаторов не успела к открытию комплекса.





Лишь часть арендаторов успела открыть свои магазины к сегодняшнему открытию





Гипермаркет на Мочищенском шоссе — третий крупноформатный магазин «Сибирского Гиганта». Первый открылся ещё в 2005 году на проезде Энергетиков.





Торжественная программа ограничилась живой музыкой и розыгрышем призов





После этого компания долгое время открывала только магазины среднего формата («Горожанка» и «Мегас»), несмотря на то, что участки для новых гипермаркетов были приобретены «Сибирским Гигантом» ещё в конце 2000-х. Приступить к стройке на них компания смогла только несколько лет назад. Первым, в конце 2015 года, заработал торговый центр на улице Русской в Советском районе. Активное строительство гипермаркета на Мочищенском шоссе началось только в прошлом году.







Стены торгового зала украсили силуэтами людей разных оттенков серого





Если открытие «Гиганта» на Русской было обставлено максимально торжественно — его посетили мэр и высокопоставленные чиновники из областного правительства, то третий гипермаркет компания открыла без помпы, ограничившись аниматорами на входе и живой музыкой внутри.







В первые же два часа в магазине было совершено больше 1500 покупок





Несмотря на удалённое расположение, ко времени официального начала работы, в 12:00, магазин заполнили покупатели. По словам директора по маркетингу «Сибирского Гиганта» Марии Бей, за первые два часа работы кассы гипермаркета выбили больше 1500 чеков.







Внимание покупателей было сосредоточено на продуктах со скидками





Сами покупатели в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ объясняли своё желание посетить только что открывшийся магазин простым любопытством и надеждой найти товары со скидками. Часть покупателей попросту живёт неподалёку.







Особым успехом пользовались сезонные фрукты — мандарины к новогоднему столу





Из продуктов и товаров по акции корреспондент НГС.НОВОСТИ обратил внимание, например, на растительное масло «Злата» по 69,9 рубля, тушки цыплят-бройлеров — по 89,9 рубля/кг, докторскую колбасу СПК — 99,9 рубля за упаковку 500 грамм, свинину по 199,9 рубля/кг и бананы за 59,9 рубля/кг.







Некоторые покупатели грузили товар упаковками





Низкие цены, впрочем, привлекли не только обычных покупателей, но и мелких торговцев. Корреспондент НГС.НОВОСТИ стал свидетелем того, как мужчина деловитого вида грузил в микроавтобус напитки целыми упаковками.





Зона кафе внутри гипермаркета





В целом устройство нового гипермаркета повторяет уже существующие магазины «Гиганта». Единственной особенностью нового гипермаркета можно считать разве что наличие своего рода кафе в торговом зале, где можно перекусить купленными здесь же готовыми блюдами и выпечкой.







Лепешки из тандыра в пекарне





Так же, как и в других крупных магазинах «Сибирского Гиганта», в новом магазине установлены печи-тандыры, в которых пекутся лепешки в среднеазиатском стиле.







Девушки, которые помогали оформить дисконтную карту «Гиганта» новым клиентам





За столами на выходе сидели девушки-промоутеры и раздавали дисконтные карты «Гиганта».





В отделе рыбы и продуктов из неё





Несмотря на формальную удалённость от кварталов с плотной застройкой, место, которое в своё время выбрал «Гигант» для своего гипермаркета, можно считать стратегическим. В этом направлении расположена одна из наиболее престижных зон загородных домов. Ближайшим по расстоянию конкурентом нового «Гиганта» можно считать торговый комплекс сети METRO Cash&Carry на пересечении улицы Северной и Красного проспекта и гипермаркет сети «Лента» в жилом массиве «Родники».





«Гигант» — не единственный крупный торговый объект, который заработал в конце этого года. На минувших выходных на площади Гарина-Михайловского открылся торговый центр «Апельсин».