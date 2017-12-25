Тысячи новосибирцев сбежались на открытие нового гипермаркета на окраине города
Сегодня, 25 декабря, в Новосибирске начал работать ещё один гипермаркет сети «Гигант» — на Мочищенском шоссе, 23. Несмотря на удалённое расположение, тысячи новосибирцев устремились сюда в самый разгар рабочего дня.
Здание торгового центра неподалёку от пересечения Мочищенского шоссе с улицей Жуковского построено на колоннах так, чтобы весь нижний уровень отдать под парковку.
«Это более дорогая конструкция, но земельный участок был небольшим, и это единственный способ разместить автомобили покупателей», — пояснил НГС.НОВОСТИ генеральный директор торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александр Егоров.
Общая площадь здания превышает 21 тысячу кв. м, из которых сам гипермаркет занимает порядка 8200 кв. м. Парковка вмещает 850 автомобилей. Магазины и точки общепита арендаторов разместятся в галерее и частично на первом этаже — в зоне входа в здание.
Пока, впрочем, начали работать только несколько магазинов, но в «Гиганте» говорят, что все помещения уже сданы в аренду, а большая часть арендаторов не успела к открытию комплекса.
Гипермаркет на Мочищенском шоссе — третий крупноформатный магазин «Сибирского Гиганта». Первый открылся ещё в 2005 году на проезде Энергетиков.
После этого компания долгое время открывала только магазины среднего формата («Горожанка» и «Мегас»), несмотря на то, что участки для новых гипермаркетов были приобретены «Сибирским Гигантом» ещё в конце 2000-х. Приступить к стройке на них компания смогла только несколько лет назад. Первым, в конце 2015 года, заработал торговый центр на улице Русской в Советском районе. Активное строительство гипермаркета на Мочищенском шоссе началось только в прошлом году.
Если открытие «Гиганта» на Русской было обставлено максимально торжественно — его посетили мэр и высокопоставленные чиновники из областного правительства, то третий гипермаркет компания открыла без помпы, ограничившись аниматорами на входе и живой музыкой внутри.
Несмотря на удалённое расположение, ко времени официального начала работы, в 12:00, магазин заполнили покупатели. По словам директора по маркетингу «Сибирского Гиганта» Марии Бей, за первые два часа работы кассы гипермаркета выбили больше 1500 чеков.
Сами покупатели в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ объясняли своё желание посетить только что открывшийся магазин простым любопытством и надеждой найти товары со скидками. Часть покупателей попросту живёт неподалёку.
Из продуктов и товаров по акции корреспондент НГС.НОВОСТИ обратил внимание, например, на растительное масло «Злата» по 69,9 рубля, тушки цыплят-бройлеров — по 89,9 рубля/кг, докторскую колбасу СПК — 99,9 рубля за упаковку 500 грамм, свинину по 199,9 рубля/кг и бананы за 59,9 рубля/кг.
Низкие цены, впрочем, привлекли не только обычных покупателей, но и мелких торговцев. Корреспондент НГС.НОВОСТИ стал свидетелем того, как мужчина деловитого вида грузил в микроавтобус напитки целыми упаковками.
В целом устройство нового гипермаркета повторяет уже существующие магазины «Гиганта». Единственной особенностью нового гипермаркета можно считать разве что наличие своего рода кафе в торговом зале, где можно перекусить купленными здесь же готовыми блюдами и выпечкой.
Так же, как и в других крупных магазинах «Сибирского Гиганта», в новом магазине установлены печи-тандыры, в которых пекутся лепешки в среднеазиатском стиле.
За столами на выходе сидели девушки-промоутеры и раздавали дисконтные карты «Гиганта».
Несмотря на формальную удалённость от кварталов с плотной застройкой, место, которое в своё время выбрал «Гигант» для своего гипермаркета, можно считать стратегическим. В этом направлении расположена одна из наиболее престижных зон загородных домов. Ближайшим по расстоянию конкурентом нового «Гиганта» можно считать торговый комплекс сети METRO Cash&Carry на пересечении улицы Северной и Красного проспекта и гипермаркет сети «Лента» в жилом массиве «Родники».
«Гигант» — не единственный крупный торговый объект, который заработал в конце этого года. На минувших выходных на площади Гарина-Михайловского открылся торговый центр «Апельсин».
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Стас Соколов
Фото автора