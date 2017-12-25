Фото: новосибирцы составили новогоднее поздравление из 250 автомобилей
Вечером 24 декабря в Новосибирске на территории городского аэропорта прошёл необычный флешмоб — десятки автомобилистов выложили из своих машин поздравление: «С новым 2018 Новосибирск».
Флешмоб организовали новосибирские видеоблогеры из проекта «Гараж 54», а также школа экстремального вождения «Автодрайвер154». По словам видеооператора Александра Лукьянова, в акции приняли участие 220–250 человек. Получившуюся надпись сняли с квадрокоптера, а процесс — с борта взлетающих с аэродрома самолётов.
«Сборы начались где-то в 2–3 часа дня, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников флешмоба Илья Головин. — Приехал к воротам автодрома, мне выдали бейдж участника. Запускали группами по шесть–восемь машин. Как заезжали на место, нас сразу расставляли по местам, сверяясь с картинкой с квадрокоптера. Парковщики работали чётко и слаженно. Меня определили на место в нижнем овале буквы "в" в слове "новым", и потом началось долгое ожидание».
Другая участница Юлия Михайлова добавила, что флешмоб длился около четырёх часов. «Думаю, все участники не могут дождаться, чтобы всё это увидеть. <...> Весь вечер задавала себе этот вопрос (где стояла машина? — К.Ш.) — рядом с буквой "о", но в первом ряду», — пояснила она.
На днях в Новосибирске прошёл ещё один новогодний флешмоб — по проспекту Дзержинского прошлись сто Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Александром Лукьяновым (1, 2), Ильёй Головиным (3)