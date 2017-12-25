В ДТП под Новосибирском погиб герой, спасший детей на пожаре
В воскресном ДТП на трассе под Новосибирском погиб учитель физкультуры из Кемеровской области, получивший медаль за спасение трёх человек на пожаре.
Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в средней школе
В школе уточнили, что вместе с главой семьи в аварии погибли его супруга и дочь.
Пожар, на котором отличился учитель физкультуры, произошёл в Юрге весной 2016 года.
«Возвращаясь в один из майских вечеров из магазина, Алексей Смирнов заметил дым из окна квартиры на первом этаже жилого дома. В окне он увидел двоих детей, которые звали на помощь. Алексей среагировал моментально — подбежал к окну горящей квартиры и спустил детей на землю. Узнав, что в квартире осталась их бабушка, Алексей бросился в задымлённый подъезд, буквально на ощупь добрался до двери и вынес женщину на свежий воздух. Бабушку удалось обнаружить в прихожей, буквально в двух метрах от входной двери — она в силу здоровья и возраста не могла самостоятельно передвигаться», — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
В МЧС рассказывали, что бабушка и её внуки даже не успели спросить имени и фамилии своего спасителя, чтобы выразить ему благодарность. Но очевидцы и соседи узнали в Алексее Смирнове школьного учителя физкультуры, который работает в системе образования больше двадцати лет. После этого происшествия губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил Алексею Смирнову областную медаль «За честь и мужество».
Как уточнили в юргинской школе
Смертельная авария произошла в воскресенье, 24 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области: Volkswagen Polo при обгоне врезался в грузовик на встречке. В ДТП погибли все, кто был в легковой машине: 49-летний водитель и его пассажиры — 47-летняя женщина и 17-летняя девочка. Водитель грузовика не пострадал.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото 42.mchs.gov.ru