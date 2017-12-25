В ДТП под Новосибирском погиб герой, спасший детей на пожаре

Алексей Смирнов погиб в ДТП вместе с женой и дочерью

В воскресном ДТП на трассе под Новосибирском погиб учитель физкультуры из Кемеровской области, получивший медаль за спасение трёх человек на пожаре.







Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в средней школе № 8 города Юрги, где работал погибший Алексей Смирнов.







В школе уточнили, что вместе с главой семьи в аварии погибли его супруга и дочь.







Пожар, на котором отличился учитель физкультуры, произошёл в Юрге весной 2016 года.







«Возвращаясь в один из майских вечеров из магазина, Алексей Смирнов заметил дым из окна квартиры на первом этаже жилого дома. В окне он увидел двоих детей, которые звали на помощь. Алексей среагировал моментально — подбежал к окну горящей квартиры и спустил детей на землю. Узнав, что в квартире осталась их бабушка, Алексей бросился в задымлённый подъезд, буквально на ощупь добрался до двери и вынес женщину на свежий воздух. Бабушку удалось обнаружить в прихожей, буквально в двух метрах от входной двери — она в силу здоровья и возраста не могла самостоятельно передвигаться», — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.







В МЧС рассказывали, что бабушка и её внуки даже не успели спросить имени и фамилии своего спасителя, чтобы выразить ему благодарность. Но очевидцы и соседи узнали в Алексее Смирнове школьного учителя физкультуры, который работает в системе образования больше двадцати лет. После этого происшествия губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил Алексею Смирнову областную медаль «За честь и мужество».







Как уточнили в юргинской школе № 8 , у погибших в аварии супругов остался сын — актёр МХАТа имени Горького. Как сообщила знакомая погибшей семьи в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте», именно приехавшего на родину Алексея семья Смирновых в день ДТП и ехала встречать в новосибирский аэропорт. Впрочем, в школе № 8 этого подтвердить не смогли. Директор школы Наталья Моисеева пояснила, что слышала несколько версий по поводу того, куда именно ехала семья, но лично родственников погибших об этом не расспрашивала.







Смертельная авария произошла в воскресенье, 24 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области: Volkswagen Polo при обгоне врезался в грузовик на встречке. В ДТП погибли все, кто был в легковой машине: 49-летний водитель и его пассажиры — 47-летняя женщина и 17-летняя девочка. Водитель грузовика не пострадал.