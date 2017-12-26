В микрорайоне с чёрным снегом ледовый городок покрасили в белый цвет

Серый снежный городок в микрорайоне «Весенний»

Жители микрорайона «Весенний» опубликовали фотографии и видео, на которых сотрудники управляющей компании красят снежный городок в белый цвет.







Видео опубликовано 23 декабря. На нём сотрудник «УК Первого строительного фонда» сообщает жительнице микрорайона, что снежный городок красят, потому что в этом году было мало снега.







Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор видео Наталья, строить городок начали около двух недель назад, а красить снег — на прошлой неделе.







«У нас нестандартная зима в этом году: обычно сажа есть, но в этом году её чересчур много, — рассказала она. — Видимо, таким образом в УК решили поднять нам настроение, подкрасить снежочек. Я сейчас проходила, там девушки докрашивают яркими цветными красками. Это не передать словами, это надо видеть».











«Вы же знаете, что у нас не шибко благополучно там, — согласился директор «УК Первый строительный фонд» Сергей Дашко. — Где-то моменты попадаются, вкрапления, почему бы не убрать — что здесь такого.





Это пищевая краска, есть белая, есть синяя, есть красная — каждый год так делаем».







В группе микрорайона «ВКонтакте» жители предполагают, что снег для городка собирали с дорог — эту информацию Дашко опроверг. По его словам, городок строили из снега, собранного в районе Ини. «Если бы мы брали со дворов, представляете, какие бы чёрные [фигуры получились]», — заметил он. Директор УК также добавил, что все работы в городке полностью закончены, утром 26 декабря его приняла специальная комиссия.





Жители «Весеннего» неоднократно жаловались на то, что во дворах оседает сажа котельной завода «НЭРЗ», которая находится неподалёку. В начале декабря они даже выходили на пикет против чёрного снега. В УК неделю назад сообщили, что выбросы прекратятся к новому году. На заводе объяснили, что перевод котельной на газ затянулся из-за поломки в газовом котле и пообещали соблюсти заявленные сроки.