Какие выходы из метро будут открыты в новогоднюю ночь

Новосибирский метрополитен составил график работы выходов в новогоднюю ночь — часть из них закроют в полночь, работу остальных продлят до 1:00.









31 декабря наземный общественный транспорт, как муниципальный, так и частный, будет работать с 6:00 до 23:30, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Новосибирский метрополитен в ночь на 1 января продлит работу до 1:00. На Ленинскую линию выйдут 10 дополнительных поездов с интервалом движения в 10 минут, на Дзержинскую — восемь поездов с интервалом движения в 8 минут.