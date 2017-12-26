Какие выходы из метро будут открыты в новогоднюю ночь

Новосибирский метрополитен составил график работы выходов в новогоднюю ночь — часть из них закроют в полночь, работу остальных продлят до 1:00. 


Какие выходы из метро будут открыты в новогоднюю ночь


31 декабря наземный общественный транспорт, как муниципальный, так и частный, будет работать с 6:00 до 23:30, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


Новосибирский метрополитен в ночь на 1 января продлит работу до 1:00. На Ленинскую линию выйдут 10 дополнительных поездов с интервалом движения в 10 минут, на Дзержинскую — восемь поездов с интервалом движения в 8 минут.

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