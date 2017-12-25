Люди с автоматами провели по центру Новосибирска верблюда в ковре

Верблюд попался на глаза новосибирцам утром недалеко от ЦУМа 
Верблюд попался на глаза новосибирцам утром недалеко от ЦУМа 

Утром 25 декабря в центре Новосибирска горожане наблюдали необычную картину — напротив ЦУМа люди с автоматами водили верблюда.


«Это было на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в 10 утра. Они ждали, когда зелёный на светофоре загорится, и пошли через Вокзальную магистраль к РЖД», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в «Фейсбуке» очевидец Андрей Чернышов, который сделал фото.


По словам очевидца, люди, которые водили верблюда, были ряженые. Они были одеты в белые костюмы, на лицах также были белые маски. В руках они держали предметы, похожие на автоматы. На верблюда были надеты ковёр и седло.


Летом НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом странном зрелище в центре  города — 20 июля новосибирцы увидели на площади Ленина необычный рок-концерт: перед зрителями выступили музыканты в костюмах троллей.

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