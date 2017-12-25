Число автоинспекторов на дорогах Новосибирска резко выросло из-за Нового года
Новосибирская Госавтоинспекция сегодня, 25 декабря, перешла на усиленный вариант несения службы.
«С 25 по 30 декабря и с 3 по 9 января на дорогах города и области количество экипажей ДПС увеличится на 30 процентов. Планируется проведение рейдовых мероприятий "Трасса" и "Нетрезвый водитель". Особое внимание будет уделяться местам с повышенной аварийностью», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД НСО.
В прошлом году в предпраздничные дни тяжесть последствий ДТП увеличилась на 64%, отметили в Госавтоинспекции.
Это связано с тем, что в последние дни года новосибирцы садятся за руль и стремятся успеть выполнить максимальное количество дел. А во время самих праздников на дорогах, как правило, становится больше нетрезвых водителей.
Инспекторы ГИБДД попросили горожан быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, ездить только на зимней резине и не совершать на дорогах резких маневров.
«Переходя дорогу по пешеходному переходу, убедитесь в полной безопасности. Световозвращающие элементы на одежде, сумках, детских колясках позволят водителям издалека заметить пешехода и, при возникновении опасности, принять необходимые меры, вплоть до остановки», — отметили в ГИБДД.
Напомним, в ближайшие два дня синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Новосибирске и области. Ожидаются метели, гололёд, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.
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Ольга Власова
Фото из архива НГС