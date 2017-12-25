Число автоинспекторов на дорогах Новосибирска резко выросло из-за Нового года





Число экипажей в новогодние праздники будет выше на 30%, чем в обычные дни

Новосибирская Госавтоинспекция сегодня, 25 декабря, перешла на усиленный вариант несения службы.





«С 25 по 30 декабря и с 3 по 9 января на дорогах города и области количество экипажей ДПС увеличится на 30 процентов. Планируется проведение рейдовых мероприятий "Трасса" и "Нетрезвый водитель". Особое внимание будет уделяться местам с повышенной аварийностью», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД НСО.





В прошлом году в предпраздничные дни тяжесть последствий ДТП увеличилась на 64%, отметили в Госавтоинспекции.





Это связано с тем, что в последние дни года новосибирцы садятся за руль и стремятся успеть выполнить максимальное количество дел. А во время самих праздников на дорогах, как правило, становится больше нетрезвых водителей.





Инспекторы ГИБДД попросили горожан быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, ездить только на зимней резине и не совершать на дорогах резких маневров.





«Переходя дорогу по пешеходному переходу, убедитесь в полной безопасности. Световозвращающие элементы на одежде, сумках, детских колясках позволят водителям издалека заметить пешехода и, при возникновении опасности, принять необходимые меры, вплоть до остановки», — отметили в ГИБДД.





Напомним, в ближайшие два дня синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Новосибирске и области. Ожидаются метели, гололёд, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.