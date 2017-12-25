Пропавшую на выходных девушку нашли в больнице


Ирину нашли в одной из больниц города
Ирину нашли в одной из больниц города

В Новосибирске нашли 26-летнюю Ирину Белоцерковец, которая ушла из дома на прошедших выходных. Девушка оказалась жива.


«Её нашли вчера, но мы ждали подтверждения, потому что нужно было установить личность. Нашли её в одной из больниц города», — рассказали в поисковом отряде «Маяк», который распространял ориентировки с розыском девушки. Подробности поисков волонтёры не распространяют.


Девушка пропала 23 декабря около 5:00 — она ушла из дома по улице Одоевского в Первомайском районе. По информации поискового отряда, она нуждалась в медицинской помощи.

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