Пропавшую на выходных девушку нашли в больнице





Ирину нашли в одной из больниц города

В Новосибирске нашли 26-летнюю Ирину Белоцерковец, которая ушла из дома на прошедших выходных. Девушка оказалась жива.





«Её нашли вчера, но мы ждали подтверждения, потому что нужно было установить личность. Нашли её в одной из больниц города», — рассказали в поисковом отряде «Маяк», который распространял ориентировки с розыском девушки. Подробности поисков волонтёры не распространяют.





Девушка пропала 23 декабря около 5:00 — она ушла из дома по улице Одоевского в Первомайском районе. По информации поискового отряда, она нуждалась в медицинской помощи.