Все мальчики: выдра Глаша в Новосибирском зоопарке родила тройню

Впервые выдры в Новосибирском зоопарке родились в 1978 году
Впервые выдры в Новосибирском зоопарке родились в 1978 году

В Новосибирском зоопарке рассказали о тройне, родившейся у пары речных выдр: детёныши открыли глаза и набирают вес, но не выходят из укрытия.


«Биологи зоопарка осмотрели детёнышей речной выдры, которые появились на свет 6 ноября. Сразу после рождения малышей специалисты не тревожили самку и новорождённых. Сейчас, когда они немного подросли, уже можно проводить осмотры, промеры и вакцинацию», — рассказали в зоопарке.


Специалисты выяснили, что у выдры Глаши родилась тройня: все мальчики. Развиваются они по возрасту, уже открыли глаза и набирают вес.


«Обычно наши выдры рожают весной, а Глаша обычно приносит потомство с конца сентября по октябрь, но в этот раз сроки сдвинулись в сторону зимы, морозов. Нельзя сказать, что это экстраординарное событие, но всё-таки мы настороже. Речные выдры круглый год живут на улице. В их вольере деревянный домик, выстеленный сеном. Выдры сами утепляют жилище, мы лишь приносим материал и помогаем прикрыть выход», — пояснила замдиректора зоопарка по научной работе Ольга Шило.


Сейчас детёныши не выходят из укрытия. Мама всё время проводит с ними, выглядывает только, чтобы поесть.


Впервые выдры в Новосибирском зоопарке родились в 1978 году, за всё время на свет появилось более 120 детёнышей. Речные выдры из нашего зоопарка принимали участие в голландской программе реинтродукции — в 2006 году две выдры были успешно выпущены в природу.


В редакции НГС тоже очень любят выдр: летом наш корреспондент провела у их вольера три часа — получился фоторепортаж-тест об озорных водолазах.

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