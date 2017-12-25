Новосибирцы выпустили календарь с американским сержантом и чеченским милиционером
В Новосибирске реконструкторы выпустили календарь с историческими персонажами — среди них есть гладиатор, горный стрелок, римлянка и заместитель политрука Красной Армии.
Издание уже шестого по счёту календаря проводилось под патронажем Клуба исторических проектов «Бер».
«Идея выпускать календарь появилась после ознакомления с опытом наших белорусских коллег, которые тоже делали такие календари. Я решил собрать со всего Новосибирска людей, которые занимаются исторической реконструкцией по разным эпохам и организовать выпуск таких подарочных календарей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора организации Илья Есик.
При выпуске календаря издатели уделяют особое внимание персонажам — стараются, чтобы не было повторений по историческому периоду и по регионам.
«Наши календари уже становятся узнаваемым брендом. Единственное подобного рода издание я видел только в Москве, и то только в один год», — признался Илья Есик.
Илья отметил, что большинство представленных на страницах календаря новосибирцев — постоянные участники фестиваля реконструкции «Сибирский огонь».
На издание календаря ушло меньше месяца. Сперва нужно было отобрать наиболее удачные и качественные костюмы и комплекты, а затем провести съёмку, пояснили в клубе «Бер».
Общий тираж календаря — несколько десятков экземпляров.
Тематические календари в конце года выпускают многие новосибирские компании и агентства. Одни из последних календарей, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, издали модельное агентство Elite Stars (календарь с успешно работающими за границей моделями) и интернет-провайдер «Авантел» (эротический календарь с девушками за тяжёлой работой).
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Ольга Власова
Фото предоставлены Центром исторических проектов «Бер»