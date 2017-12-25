Новосибирцы выпустили календарь с американским сержантом и чеченским милиционером

Большинство героев на страницах календаря — постоянные участники фестивалей реконструкции

В Новосибирске реконструкторы выпустили календарь с историческими персонажами — среди них есть гладиатор, горный стрелок, римлянка и заместитель политрука Красной Армии.





Издание уже шестого по счёту календаря проводилось под патронажем Клуба исторических проектов «Бер».





«Идея выпускать календарь появилась после ознакомления с опытом наших белорусских коллег, которые тоже делали такие календари. Я решил собрать со всего Новосибирска людей, которые занимаются исторической реконструкцией по разным эпохам и организовать выпуск таких подарочных календарей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора организации Илья Есик.





Норвежский ярд из Области Датского права и исландский бонд





Доппельзольднер (мрачный воин) и кампфрау (женщины, которые состояли в лагере наёмников и отвечали за быт)





При выпуске календаря издатели уделяют особое внимание персонажам — стараются, чтобы не было повторений по историческому периоду и по регионам.







«Наши календари уже становятся узнаваемым брендом. Единственное подобного рода издание я видел только в Москве, и то только в один год», — признался Илья Есик.





Древнеримский гладиатор





Сержант и рядовой армии США





Илья отметил, что большинство представленных на страницах календаря новосибирцев — постоянные участники фестиваля реконструкции «Сибирский огонь».







На издание календаря ушло меньше месяца. Сперва нужно было отобрать наиболее удачные и качественные костюмы и комплекты, а затем провести съёмку, пояснили в клубе «Бер».





Общий тираж календаря — несколько десятков экземпляров.





Мадьярский (венгерский) воин с женой





Дама в костюме для прогулок — таких можно было встретить в начале XIX века





Тематические календари в конце года выпускают многие новосибирские компании и агентства. Одни из последних календарей, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, издали модельное агентство Elite Stars (календарь с успешно работающими за границей моделями) и интернет-провайдер «Авантел» (эротический календарь с девушками за тяжёлой работой).





Богемия, XV век. Костюмы воина и крестьянки чешского религиозного движения





Заместитель политрука Красной Армии





Сотрудник милиции в Чеченской республике





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