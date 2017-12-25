Новосибирцы выпустили календарь с американским сержантом и чеченским милиционером

Большинство героев на страницах календаря — постоянные участники фестивалей реконструкции  
Большинство героев на страницах календаря — постоянные участники фестивалей реконструкции  

В Новосибирске реконструкторы выпустили календарь с историческими персонажами — среди них есть гладиатор, горный стрелок, римлянка и заместитель политрука Красной Армии. 


Издание уже шестого по счёту календаря проводилось под патронажем Клуба исторических проектов «Бер». 


«Идея выпускать календарь появилась после ознакомления с опытом наших белорусских коллег, которые тоже делали такие календари. Я решил собрать со всего Новосибирска людей, которые занимаются исторической реконструкцией по разным эпохам и организовать выпуск таких подарочных календарей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора организации Илья Есик.  


Норвежский ярд из Области Датского права и исландский бонд 
Норвежский ярд из Области Датского права и исландский бонд 


Доппельзольднер (мрачный воин) и кампфрау (женщины, которые состояли в лагере наёмников и отвечали за быт)
Доппельзольднер (мрачный воин) и кампфрау (женщины, которые состояли в лагере наёмников и отвечали за быт)


При выпуске календаря издатели уделяют особое внимание персонажам — стараются, чтобы не было повторений по историческому периоду и по регионам.  


«Наши календари уже становятся узнаваемым брендом. Единственное подобного рода издание я видел только в Москве, и то только в один год», — признался Илья Есик. 


Древнеримский гладиатор
Древнеримский гладиатор


Сержант и рядовой армии США 
Сержант и рядовой армии США 


Илья отметил, что большинство представленных на страницах календаря новосибирцев — постоянные участники фестиваля реконструкции «Сибирский огонь»


На издание календаря ушло меньше месяца. Сперва нужно было отобрать наиболее удачные и качественные костюмы и комплекты, а затем провести съёмку, пояснили в клубе «Бер». 


Общий тираж календаря — несколько десятков экземпляров. 


Мадьярский (венгерский) воин с женой 
Мадьярский (венгерский) воин с женой 


Дама в костюме для прогулок — таких можно было встретить в начале XIX века 
Дама в костюме для прогулок — таких можно было встретить в начале XIX века 


Тематические календари в конце года выпускают многие новосибирские компании и агентства. Одни из последних календарей, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, издали модельное агентство Elite Stars (календарь с успешно работающими за границей моделями) и интернет-провайдер «Авантел» (эротический календарь с девушками за тяжёлой работой). 


Богемия, XV век. Костюмы воина и крестьянки чешского религиозного движения 
Богемия, XV век. Костюмы воина и крестьянки чешского религиозного движения 


Заместитель политрука Красной Армии 
Заместитель политрука Красной Армии 


Сотрудник милиции в Чеченской республике
Сотрудник милиции в Чеченской республике


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