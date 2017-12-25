Прогулял полмиллиона: уголовник отобрал сумку у прохожей, которая собиралась купить комнату
Новосибирские полицейские задержали разбойника, который отобрал у пенсионерки почти 600 тысяч рублей, накопленных на покупку комнаты.
Преступление произошло 8 декабря около 19:00 у подъезда жилого дома на улице Красный Факел. Мужчина брызнул в лицо 77-летней пенсионерке из газового баллончика и отобрал у неё сумку с 570 тысячами рублей.
На эти деньги пенсионерка планировала купить комнату, но женщина уверяет, что никому о своих планах не говорила.
«Во время обследования места преступления полицейские обнаружили билет на пригородный электропоезд, на нём были указаны станции отбытия и прибытия в Тогучинском районе и дата поездки. Оперативники установили контролёра поезда и составили фоторобот подозреваемого», — рассказали в пресс-службе полиции.
После этого полицейские поехали в Тогучинский район и расспросили местных жителей о разыскиваемом мужчине, а также проверили тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы. Оперативники выяснили, что подозреваемый находится в Первомайском районе — 39-летнего мужчину, который в августе вышел из колонии в посёлке Горный, задержали 21 декабря на съёмной квартире.
«При обыске в квартире подозреваемого изъяли газовый баллончик, который использовался при совершении преступления, 43 тысячи рублей, планшет и сотовый телефон, которые он купил на отобранные деньги.
Завладев деньгами, мужчина вёл шикарный образ жизни — покупал дорогой алкоголь и потратил полмиллиона», — пояснили в полиции.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемого заключили под стражу. Сейчас сотрудники МВД проверяют, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям, и просят всех пострадавших позвонить по телефону 232-81-80.
Недавно в Новосибирске полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в нападении на своего знакомого и похищении у него 25 тысяч рублей. Выбивали молодые люди деньги кастетами и пистолетами за то, что «человек якобы на них не так посмотрел и что-то не то сказал».
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Ксения Евдокимова
Фото 54.мвд.рф