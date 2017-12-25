Подробности ДТП с тремя погибшими в Мошковском районе: водитель выехал на встречку


В аварии погибли три человека — они находились в Volkswagen Polo
В аварии погибли три человека — они находились в Volkswagen Polo

Стали известны подробности ДТП в Мошковском районе, где погибли три человека, — водитель выехал на встречку.


Авария произошла в 11:30 накануне, 24 декабря. Водитель Volkswagen Polo ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Болотного в сторону Новосибирска. На 79-м км трассы мужчина не справился с управлением и врезался в грузовик Mitsubishi Fuso, который ехал во встречном направлении.


«Водитель Volkswagen Polo выполнял маневр обгона», — уточнили в ГУ МВД по НСО. 


В ДТП погибли все, кто находился в иномарке — это 49-летний водитель и двое его пассажиров — 47-летняя женщина и 17-летняя девочка, сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 55-летний водитель грузовика не пострадал. 


«Следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства этого ДТП», — передали в Госавтоинспекции.


Водительский стаж погибшего — 11 лет. 


Ещё одна смертельная авария произошла 24 декабря в Черепановском районе. На 89-м км трассы Р-256 около 20:30 столкнулись автомобили «Лада Приора» и Toyota Carina.


Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии. Его 33-летняя пассажирка и водитель «Лады» получили травмы различной степени тяжести.


Напоминаем, в Новосибирске и области 25 и 26 декабря — ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют метели, гололёд и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с. 

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