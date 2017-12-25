Врач помог найти без вести пропавшую сибирячку со светло-рыжими волосами
В Новосибирске волонтёры разыскали 57-летнюю Анну Лукашову — женщина оказалась в больнице.
«Доктор увидел ориентировку и сообщил нам. Анна была в облбольнице», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов.
Напомним, Анна Лукашова проживает на улице Виктора Уса. Её родные обратились в полицию и к волонтёрам с просьбой помочь в поисках после того, как не застали Анну дома.
Также в Новосибирске продолжаются поиски 26-летней Ирины Белоцерковец, которая 23 декабря около 5:00 ушла из дома по улице Одоевского (Первомайский район) и пропала без вести.
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Ольга Власова
Фото предоставлено волонтёрами поискового отряда «Доброспас»