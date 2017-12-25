Врач помог найти без вести пропавшую сибирячку со светло-рыжими волосами

Анна Лукашова найдена, женщина лежит в больнице

В Новосибирске волонтёры разыскали 57-летнюю Анну Лукашову — женщина оказалась в больнице.





«Доктор увидел ориентировку и сообщил нам. Анна была в облбольнице», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов.







Напомним, Анна Лукашова проживает на улице Виктора Уса. Её родные обратились в полицию и к волонтёрам с просьбой помочь в поисках после того, как не застали Анну дома.





Также в Новосибирске продолжаются поиски 26-летней Ирины Белоцерковец, которая 23 декабря около 5:00 ушла из дома по улице Одоевского (Первомайский район) и пропала без вести.