Врач помог найти без вести пропавшую сибирячку со светло-рыжими волосами

Анна Лукашова найдена, женщина лежит в больнице 
Анна Лукашова найдена, женщина лежит в больнице 

В Новосибирске волонтёры разыскали 57-летнюю Анну Лукашову — женщина оказалась в больнице.  


«Доктор увидел ориентировку и сообщил нам. Анна была в облбольнице», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов.


Напомним, Анна Лукашова проживает на улице Виктора Уса. Её родные обратились в полицию и к волонтёрам с просьбой помочь в поисках после того, как не застали Анну дома. 


Также в Новосибирске продолжаются поиски 26-летней Ирины Белоцерковец, которая 23 декабря около 5:00 ушла из дома по улице Одоевского (Первомайский район) и пропала без вести. 

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