Оттепель и снова морозы: синоптики дали прогноз на первую половину недели
Метеорологи огласили прогноз погоды на первую половину последней недели уходящего года — после волны тепла вновь придёт похолодание.
«Мы находимся в ситуации, когда из районов Аральского моря на территорию Западной Сибири выходит довольно глубокий южный циклон. Он сформировался над районами Каспийского моря и через Аральское море поднимается на северо-восток. Рассчитываем, что он выйдет на нашу территорию где-то в районе Омска. С этим циклоном идёт нарастание облачности, осадки. При этом за счёт того, что выносятся воздушные массы из районов Средней Азии, довольно тепло, поэтому осадки могут быть не только в виде снега, но и в виде мокрого снега и даже дождя », — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По словам синоптиков, в ближайшие дни прогнозируются метели, гололёд, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.
«На Алтае объявлено штормовое предупреждение — там порывы ветра могут усиливаться до 27 м/с и осадки местами могут быть сильными», — уточнил Ренад Ягудин.
Сегодня по Новосибирской области температура воздуха будет довольно высокой — от –3 до +2 градусов. Завтра, 26 декабря, ночью будет –4...–9 градусов, на западе и северо-западе области до –18 градусов мороза. Днём ожидается от 0 до –5 градусов, на западе до –10 градусов.
В среду, 27 декабря, ночью похолодает до –8...–13 градусов, местами до –20 градусов. Дневные температуры упадут до –5...–10 градусов, местами до –15 градусов.
В четверг, 28 декабря, снегопады ослабеют, но по-прежнему будут вероятны.
Порывы ветра могут достигать 13–18 м/с. Морозы усилятся до –13...–18 градусов, местами до –27 градусов. Днём будет от –10 до –15 градусов, местами до –20 градусов мороза.
Сегодня, 25 декабря, по информации Западно-Сибирского УГМС днём в Новосибирске столбик термометра покажет от –1 до +1 градуса.
Спасатели предупреждают, что в связи с потеплением увеличиваются риски несчастных случаев и происшествий на замёрзших водоемах. В случае происшествий нужно звонить по номеру 112.
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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой