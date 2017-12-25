По Новосибирской ГЭС растянулась 7-километровая пробка
Утром 25 декабря в Новосибирске парализовало движение по плотине ГЭС — пробка растянулась на 7 километров.
По данным сервиса Яндекс.Пробки на 9 часов утра, скорость потока на плотине Новосибирской ГЭС в сторону Академгородка упала до 7 км/ч. Затор начинается в микрорайоне ОбьГЭС и тянется до выезда с плотины на Бердское шоссе.
На левом берегу наиболее сложная дорожная обстановка в районе площади Труда и площади Энергетиков, а также на улице Троллейная. На правом берегу движение сильно затруднено в районе площади Кондратюка, на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымская, а также на Мочищенском шоссе.
В целом сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность дорог на 7 баллов.
Напомним, сегодня днём в Новосибирске ожидается ухудшение погоды. На дорогах
прогнозируются гололедица и снежные заносы.
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Ольга Власова
Фото Станислава Хоменюка(1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2)