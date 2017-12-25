На Бердском шоссе «Тойота» влетела в грейдер

Toyota Premio получила повреждения передней части

В Новосибирске водитель Toyota Premio влетел в автогрейдер — мужчину увезли в больницу с травмой головы и переломом.





ДТП произошло в 21:40 накануне, 24 декабря, на Бердском шоссе. 55-летний водитель Toyota Premio ехал со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Речкуновская. У дома 500/1 по Бердскому шоссе, где расположен дилерский центр «Патриот Авто», мужчина въехал в автогрейдер.





«Уборочная техника стояла у правого края проезжей части», — уточнили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Водителю Toyota понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали в ЦКБ СО РАН с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом правой бедренной кости, передали в Госавтоинспекции.





Столкновения автомобилей с уборочной техникой происходят время от времени. Одна из таких последних аварий была в центре Новосибирска в ночь на 14 декабря. Тогда столкнулись снегоуборочный автомобиль ЗИЛ и Nissan Almera. Водитель и пассажиры иномарки получили травмы.