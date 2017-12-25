Санта-Клаус пролетел над Новосибирском
Санта-Клаус пролетел в ночь на 25 декабря над Новосибирском — волшебник уже успел раздать более 4,2 млрд подарков.
Американский Дед Мороз начал свой путь 24 декабря рано утром и уже успел побывать в десятках государств, сообщается на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
По данным карты, в России Санта-Клаус побывал не только в Сибири, но и посетил, например, Камчатку и Челябинск, а также Москву и Санкт-Петербург. Из России дедушка отправился в Новую Зеландию.
На момент публикации Санта находился в Чили. В каждой точке он делает остановку не более 3 минут.
Справка: Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. В телефонный номер, указанный в объявлении, закралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD). Он и рассказывал тогда звонящим детям, что военные помогают Санта-Клаусу не заблудиться в небе.
Новогодняя пора находится в самом разгаре. Так, сегодня, 25 декабря, католики и протестанты отмечают Рождество. Новосибирцев, кстати, сегодня ожидает открытие ледового городка на площади Ленина.
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Ольга Власова
Скриншот noradsanta.org