МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погоды: мокрый снег и метели


Погода в Новосибирске испортится днём, 25 декабря 
Погода в Новосибирске испортится днём, 25 декабря 

МЧС объявило об ухудшении погоды в Новосибирске и области в ближайшие двое суток.


«В Новосибирске днём 25 декабря и 26 декабря ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег с ухудшением видимости, метели, порывистый ветер, повышение температуры. На дорогах заносы, местами гололедица», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по НСО. 


Спасатели предупредили, что в связи с потеплением увеличиваются риски несчастных случаев и происшествий на замёрзших водоемах. 


Ранее синоптики объяснили, что к Новосибирской области приблизился тёплый фронт


По информации Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 25 декабря, днём в Новосибирске столбик термометра покажет от –1 до +1 градуса. 


В городе будет облачно с прояснениями,ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица, днем снежные заносы. 


Спасатели напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 112. 

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