МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погоды: мокрый снег и метели





Погода в Новосибирске испортится днём, 25 декабря

МЧС объявило об ухудшении погоды в Новосибирске и области в ближайшие двое суток.





«В Новосибирске днём 25 декабря и 26 декабря ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег с ухудшением видимости, метели, порывистый ветер, повышение температуры. На дорогах заносы, местами гололедица», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по НСО.





Спасатели предупредили, что в связи с потеплением увеличиваются риски несчастных случаев и происшествий на замёрзших водоемах.





Ранее синоптики объяснили, что к Новосибирской области приблизился тёплый фронт.





По информации Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 25 декабря, днём в Новосибирске столбик термометра покажет от –1 до +1 градуса.





В городе будет облачно с прояснениями,ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица, днем снежные заносы.





Спасатели напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 112.