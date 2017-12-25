МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погоды: мокрый снег и метели
МЧС объявило об ухудшении погоды в Новосибирске и области в ближайшие двое суток.
«В Новосибирске днём 25 декабря и 26 декабря ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег с ухудшением видимости, метели, порывистый ветер, повышение температуры. На дорогах заносы, местами гололедица», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по НСО.
Спасатели предупредили, что в связи с потеплением увеличиваются риски несчастных случаев и происшествий на замёрзших водоемах.
Ранее синоптики объяснили, что к Новосибирской области приблизился тёплый фронт.
По информации Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 25 декабря, днём в Новосибирске столбик термометра покажет от –1 до +1 градуса.
В городе будет облачно с прояснениями,ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица, днем снежные заносы.
Спасатели напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 112.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой