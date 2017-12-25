Ford рассекретил новый Focus

Американский Ford показал изображения тестового хэтчбека Focus нового поколения. Автомобиль в четвертой генерации сильно похож на рестайлинговую модель третьего поколения в первую очередь своей передней частью. В боковой проекции в дизайне Focus появились мотивы BMW — рамка задней двери, мускулистые линии кузова.


«В основе Focus лежит модульная платформа, масса автомобиля снижена на 50 кг, а колесная база увеличена на 50 мм», — уточнили в пресс-службе компании. Базовым мотором модели является 1-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 100, 125 или 140 л.с. 


Есть и более мощные моторы объемом 1,5 и 2,0 литра. Последний двигатель мощностью 280 л.с. будет устанавливаться на спортивную модификацию ST. Премьера нового «Фокуса» ожидается в январе 2018 года.


Ford рассекретил новый Focus


Ford рассекретил новый Focus


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