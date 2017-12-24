В Новосибирске пропала девушка в черных джинсах с дырками на коленях

Белоцерковец Ирина 
Белоцерковец Ирина 

Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в розыске Белоцерковец Ирины Евгеньевны, которая 23 декабря около 5:00 ушла из дома по улице Одоевского (Первомайский район) и пропала без вести.


Ирина была одета в светло-розовую парку с капюшоном с черным мехом, черные джинсы с дырками на коленях, черные замшевые ботинки.


Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные, носит каре, глаза карие.


По информации поискового отряда, пропавшая девушка нуждается в медицинской помощи.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины, просят сообщит об этом в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.


Несколько дней назад волонтеры попросили помощи в поисках 57-летней Анны Лукашовой. Женщина перестала выходить на связь с начала декабря. 

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