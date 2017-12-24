Хоккей: «Сибирские снайперы» проиграли «Авто»
Сегодня состоялся домашний матч Молодежной хоккейной лиги между командами «Сибирские снайперы» и «Авто» (Екатеринбург).
В повторном матче (первый завершился победой новосибирских хоккеистов — 4:1) «Сибирские снайперы» уступили соперникам со счетом 2:3.
«Хороший соперник, команда немного повзрослее нашей. Две игры похожие, вчера нам удалось забить свои моменты и спокойно доиграть третий период. А сегодня не могу сказать, что недонастрой, но первый период мы провалили. Во втором взялись за дело, начали бросать, лезть на ворота, но вратарь очень здорово сыграл, не смогли его переиграть. Ребята старались сегодня, силы отдавали, особых претензий нет, но такие игры тоже надо уметь вытаскивать», — приводит слова Ярослава Люзенкова, главного тренера команды, официальная страница «Сибирских снайперов» в социальной сети «ВКонтакте».
Статистика матча: броски: 84–52, броски в створ: 44–43, голы: 2–3, вбрасывания: 31–29, штраф: 4–10
Хорошей игрой не может похвастаться и взрослая «Сибирь», которая вчера уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/hc_snipers