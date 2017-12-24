Хоккей: «Сибирские снайперы» проиграли «Авто»

Первый матч «Сибирские снайперы» выиграли со счетом 4:1
Первый матч «Сибирские снайперы» выиграли со счетом 4:1

Сегодня состоялся домашний матч Молодежной хоккейной лиги между командами «Сибирские снайперы» и «Авто» (Екатеринбург).


В повторном матче (первый завершился победой новосибирских хоккеистов — 4:1) «Сибирские снайперы» уступили соперникам со счетом 2:3.


«Хороший соперник, команда немного повзрослее нашей. Две игры похожие, вчера нам удалось забить свои моменты и спокойно доиграть третий период. А сегодня не могу сказать, что недонастрой, но первый период мы провалили. Во втором взялись за дело, начали бросать, лезть на ворота, но вратарь очень здорово сыграл, не смогли его переиграть. Ребята старались сегодня, силы отдавали, особых претензий нет, но такие игры тоже надо уметь вытаскивать», — приводит слова Ярослава Люзенкова, главного тренера команды, официальная страница «Сибирских снайперов» в социальной сети «ВКонтакте».


Статистика матча: броски: 84–52, броски в створ: 44–43, голы: 2–3, вбрасывания: 31–29, штраф: 4–10


Хорошей игрой не может похвастаться и взрослая «Сибирь», которая вчера уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6.

Прочтений: 2232
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено