Водитель Toyota Carina погиб в ДТП под Новосибирском
Страшное ДТП произошло вчера вечером на 89-м км трассы Р-256 Новосибирск – Барнаул. В столкновении сошлись автомобили «Лада Приора» и Toyota Carina.
Как сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области, столкновение произошло в 20:33.
«По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался в сторону Барнаула. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с КамАЗом, после чего столкнулся с также следовавшим во встречном направлении автомобилем "Лада Приора", — сообщает ведомство.
Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии. Его 33-летняя пассажирка и водитель «Лады» получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
ДТП со смертельным исходом — не редкость для новосибирских трасс. Вчера под Новосибирском водитель Ford насмерть сбил молодого человека, который в момент наезда находился на проезжей части.
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Сергей Жигальцев
Фото 54.мвд.рф