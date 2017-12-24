Водитель Toyota Carina погиб в ДТП под Новосибирском

Столкновение произошло в 20:33

Страшное ДТП произошло вчера вечером на 89-м км трассы Р-256 Новосибирск – Барнаул. В столкновении сошлись автомобили «Лада Приора» и Toyota Carina.







Как сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области, столкновение произошло в 20:33.







«По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался в сторону Барнаула. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с КамАЗом, после чего столкнулся с также следовавшим во встречном направлении автомобилем "Лада Приора", — сообщает ведомство.







Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии. Его 33-летняя пассажирка и водитель «Лады» получили травмы различной степени тяжести.







В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.







ДТП со смертельным исходом — не редкость для новосибирских трасс. Вчера под Новосибирском водитель Ford насмерть сбил молодого человека, который в момент наезда находился на проезжей части.