Водитель Toyota Carina погиб в ДТП под Новосибирском

Столкновение произошло в 20:33 
Столкновение произошло в 20:33 

Страшное ДТП произошло вчера вечером на 89-м км трассы Р-256 Новосибирск – Барнаул. В столкновении сошлись автомобили «Лада Приора» и Toyota Carina.


Как сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области, столкновение произошло в 20:33.


«По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался в сторону Барнаула. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с КамАЗом, после чего столкнулся с также следовавшим во встречном направлении автомобилем "Лада Приора", — сообщает ведомство.


Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии. Его 33-летняя пассажирка и водитель «Лады» получили травмы различной степени тяжести.


В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.


ДТП со смертельным исходом — не редкость для новосибирских трасс. Вчера под Новосибирском водитель Ford насмерть сбил молодого человека, который в момент наезда находился на проезжей части. 

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