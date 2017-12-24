Более 20 домов в Кировском районе остались без холодной воды
В неприятную ситуацию попали сегодня жители Кировского района. Проснувшись утром, они обнаружили, что холодная вода пропала из кранов.
Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключение холодной воды произошло в 6:40 утра. В зоне аварии оказались дома на улице Успенского. В качестве официальной причины указывается «Устранение дефекта на водопроводе D-100 по адресу Успенского, 52».
По предварительным данным, аварию планируют устранить до 22:00.
Это уже не первое аварийное отключение за сутки. Сегодня в Первомайском районе без света остались жители почти 1000 домов.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Ольги Бурлаковой, скриншот карты «Мой Новосибирск»