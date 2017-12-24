Завершается приём заявок на конкурс «Закажи погоду на НГС»

Победителя конкурса НГС назовёт в первый рабочий день 2018 года



Сегодня наша редакция завершает прием заявок на конкурс «Закажи погоду на НГС». Строить догадки о том, какой будет погода в новогоднюю ночь, — дело обычное, но благодаря НГС вы можете на этом ещё и заработать. Точнее, выиграть призы. И сегодня — последний шанс принять участие в конкурсе.







Вам нужно сделать всего несколько кликов и дать самый точный прогноз погоды, которая будет в Новосибирске в полночь 31 декабря.







Всё просто: перейдите на специальную страницу конкурса, заполните каждое из полей, оставьте свои контактные данные. И расскажите своим друзьям в социальных сетях о нашей акции!







Ровно в 00:00 1 января 2018 года мы запишем показания метеостанции НГС, расположенной в центре города, на улице Ленина, 12, — и сравним их с присланными вами заявками. Выиграет тот, кто сумеет сделать наиболее точный прогноз и сделает это раньше всех (все прогнозы автоматически регистрируются).





Прием заявок завершится сегодня в 24:00.







Победителя мы назовём в первый рабочий день 2018 года.







Генеральный партнер конкурса:

Аквапарк «Аквамир» (http://akvamirnsk.ru).



Партнеры конкурса:

АО Синема Парк (http://www.cinemapark.ru).

Арт Тайм (https://vk.com/arttime_nsk).

Научное шоу «Простая Наука» (https://vk.com/prostaya_nauka_novosibirsk).