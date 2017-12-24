Завершается приём заявок на конкурс «Закажи погоду на НГС»

Победителя конкурса НГС назовёт в первый рабочий день 2018 года
Победителя конкурса НГС назовёт в первый рабочий день 2018 года

Сегодня наша редакция завершает прием заявок на конкурс «Закажи погоду на НГС». Строить догадки о том, какой будет погода в новогоднюю ночь, — дело обычное, но благодаря НГС вы можете на этом ещё и заработать. Точнее, выиграть призы. И сегодня — последний шанс принять участие в конкурсе. 


Вам нужно сделать всего несколько кликов и дать самый точный прогноз погоды, которая будет в Новосибирске в полночь 31 декабря.


Всё просто: перейдите на специальную страницу конкурса, заполните каждое из полей, оставьте свои контактные данные. И расскажите своим друзьям в социальных сетях о нашей акции!


Ровно в 00:00 1 января 2018 года мы запишем показания метеостанции НГС, расположенной в центре города, на улице Ленина, 12, — и сравним их с присланными вами заявками. Выиграет тот, кто сумеет сделать наиболее точный прогноз и сделает это раньше всех (все прогнозы автоматически регистрируются). 


Прием заявок завершится сегодня в 24:00. 


Победителя мы назовём в первый рабочий день 2018 года.


Генеральный партнер конкурса:
Аквапарк «Аквамир» (http://akvamirnsk.ru).

Партнеры конкурса:
АО Синема Парк (http://www.cinemapark.ru).
Арт Тайм (https://vk.com/arttime_nsk).
Научное шоу «Простая Наука» (https://vk.com/prostaya_nauka_novosibirsk).

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