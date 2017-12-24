Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре города

Владелец Volkswagen оказался не в курсе, что его автомобиль попал в ДТП 
Владелец Volkswagen оказался не в курсе, что его автомобиль попал в ДТП 

Вчера вечером на пересечении улицы Гоголя и Семьи Шамшиных произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей. В столкновении сошлись Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz и Honda Accord.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Volkswagen и Mercedes двигались по улице Гоголя со стороны Ипподромской. Honda ехала во встречном направлении.


«Mercedes остановился для поворота на Семьи Шамшиных, в этот момент его на полном ходу догоняет Volkswagen. От удара Mercedes подбрасывает и кидает на встречку в Honda», — рассказывают аваркомы.


После столкновения выяснилась интересная деталь: за рулем Volkswagen находился не хозяин машины.


«Очевидцы утверждают, что водитель Volkswagen оказался пьян. Прибывший экипаж ГИБДД выяснил, что владелец Volkswagen не в курсе, что произошло ДТП. Как пьяный водитель попал за руль, неясно», — дополняет историю новыми деталями «Автоспас».


Это уже не первое ДТП за минувшие сутки, участником которого стал пьяный водитель. Ранее НГС.НОВОСТИ писали о столкновении нескольких иномарок и троллейбуса.

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