Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре города
Вчера вечером на пересечении улицы Гоголя и Семьи Шамшиных произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей. В столкновении сошлись Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz и Honda Accord.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Volkswagen и Mercedes двигались по улице Гоголя со стороны Ипподромской. Honda ехала во встречном направлении.
«Mercedes остановился для поворота на Семьи Шамшиных, в этот момент его на полном ходу догоняет Volkswagen. От удара Mercedes подбрасывает и кидает на встречку в Honda», — рассказывают аваркомы.
После столкновения выяснилась интересная деталь: за рулем Volkswagen находился не хозяин машины.
«Очевидцы утверждают, что водитель Volkswagen оказался пьян. Прибывший экипаж ГИБДД выяснил, что владелец Volkswagen не в курсе, что произошло ДТП. Как пьяный водитель попал за руль, неясно», — дополняет историю новыми деталями «Автоспас».
Это уже не первое ДТП за минувшие сутки, участником которого стал пьяный водитель. Ранее НГС.НОВОСТИ писали о столкновении нескольких иномарок и троллейбуса.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск