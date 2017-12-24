В тихом центре начали с грохотом ломать пятиэтажный жилой дом

 

Часть дома решено снести по причине ветхости
Часть дома решено снести по причине ветхости


Начались работы по демонтажу пятиэтажного здания на углу улиц Урицкого и Максима Горького. Разрушение здания проходит при помощи тяжелой техники, что возмутило жителей соседнего дома.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ стал свидетелем начала работ по разбору жилого дома, который ранее решено было разобрать, чтобы воздвигнуть на его месте новый — такой же. Демонтаж здания идет при помощи большого экскаватора, ковш которого заменили своего рода тараном, которым рабочие попросту разбивают стены и перекрытия здания. На глазах корреспондента НГС.НОВОСТИ огромный кусок стены рухнул вниз, подняв облако пыли, которое на время заволокло перекресток.


Демонтаж идет с помощью тяжелой техники
Демонтаж идет с помощью тяжелой техники


Шумные работы взбудоражили жителей дома, частью которого, по сути, является разрушаемое строение.

«У нас весь подъезд ходуном ходит. Они же должны разбирать этот дом по кирпичику, а не просто ломать вот так», возмущалась одна из жительниц дома, которая пыталась остановить проведение работ в таком виде.

Дом разрушают при помощи своеобразного тарана
Дом разрушают при помощи своеобразного тарана


Столкнувшись с такой реакцией, строители на время прекратили работы. Однако, потом они были возобновлены. Демонтаж продолжается.   


После обрушения крупных частей вдоль улицы тянется шлейф пыли
После обрушения крупных частей вдоль улицы тянется шлейф пыли


Дом на Урицкого, 17 (точнее, его часть) сносят по причине ветхости конструкций. В первой половине декабря мэрия Новосибирска решила также расселить и снести ещё семь аварийных домов в Октябрьском районе.  

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