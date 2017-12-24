Почти 1000 домов в Первомайском районе осталось без света
Сезон аварийных отключений продолжился сегодня утром в Первомайском районе. Почти тысяча зданий осталась без света.
Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключение произошло сегодня в 9:55. В зоне аварии оказались здания, расположенные в разных частях Первомайского района. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «ПС Инская ф.10-170 аварийно отключился МВ. Без напряжения ТП: 2108, 2063, 2067, 2040, 2029, 2080, 2098, 2079, 2116, 2010, 2033, 2025, 2139, 5811».
По предварительным данным, свет в домах жителей района появится не ранее 12:55.
Это уже не первое массовое отключение электричества в Первомайском районе. 18 декабря без света остались жители почти 500 домов.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншот карты «Мой Новосибирск» (1, 2)