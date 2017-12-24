Водитель «Хонды» устроил ДТП с участием нескольких иномарок и троллейбуса

Пострадавший троллейбус 
Пострадавший троллейбус 

Вчера вечером на улице Доватора произошло массовое ДТП. В столкновении сошлись машины Honda CR-V, Hyundai Solaris, Nissan X-Trail и троллейбус.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону Гусинобродского шоссе.


«Nissan и Hyundai остановились в плотном потоке друг за другом, за ними ехала Honda. Водитель Honda решил не тормозить и жестко ударил Hyundai. От удара в Honda сработали подушки безопасности. После удара Hyundai Honda покатилась назад и уперлась в троллейбус, остановившийся позади», — сообщают аваркомы.


Водитель «Хонды» устроил ДТП с участием нескольких иномарок и троллейбуса


По словам «Автоспаса», очевидцы и участники аварии утверждают, что водитель Honda CR-V находился в состоянии алкогольного опьянения. 


«Он вел себя буйно, но другие участники его успокоили. Они забрали у виновника ключи от машины и документы», — добавляют аваркомы.


Троллейбусы нередко становятся фигурантами различных ДТП. В начале декабря НГС.НОВОСТИ писали о столкновении троллейбуса и двух маршруток, в результате которого пострадали четыре человека.

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