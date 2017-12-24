Водитель «Хонды» устроил ДТП с участием нескольких иномарок и троллейбуса

Пострадавший троллейбус

Вчера вечером на улице Доватора произошло массовое ДТП. В столкновении сошлись машины Honda CR-V, Hyundai Solaris, Nissan X-Trail и троллейбус.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону Гусинобродского шоссе.







«Nissan и Hyundai остановились в плотном потоке друг за другом, за ними ехала Honda. Водитель Honda решил не тормозить и жестко ударил Hyundai. От удара в Honda сработали подушки безопасности. После удара Hyundai Honda покатилась назад и уперлась в троллейбус, остановившийся позади», — сообщают аваркомы.











По словам «Автоспаса», очевидцы и участники аварии утверждают, что водитель Honda CR-V находился в состоянии алкогольного опьянения.







«Он вел себя буйно, но другие участники его успокоили. Они забрали у виновника ключи от машины и документы», — добавляют аваркомы.







Троллейбусы нередко становятся фигурантами различных ДТП. В начале декабря НГС.НОВОСТИ писали о столкновении троллейбуса и двух маршруток, в результате которого пострадали четыре человека.

