Водитель «Хонды» устроил ДТП с участием нескольких иномарок и троллейбуса
Вчера вечером на улице Доватора произошло массовое ДТП. В столкновении сошлись машины Honda CR-V, Hyundai Solaris, Nissan X-Trail и троллейбус.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону Гусинобродского шоссе.
«Nissan и Hyundai остановились в плотном потоке друг за другом, за ними ехала Honda. Водитель Honda решил не тормозить и жестко ударил Hyundai. От удара в Honda сработали подушки безопасности. После удара Hyundai Honda покатилась назад и уперлась в троллейбус, остановившийся позади», — сообщают аваркомы.
По словам «Автоспаса», очевидцы и участники аварии утверждают, что водитель Honda CR-V находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Он вел себя буйно, но другие участники его успокоили. Они забрали у виновника ключи от машины и документы», — добавляют аваркомы.
Троллейбусы нередко становятся фигурантами различных ДТП. В начале декабря НГС.НОВОСТИ писали о столкновении троллейбуса и двух маршруток, в результате которого пострадали четыре человека.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск