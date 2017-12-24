Хоккей: «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву»

Сибирь вела по ходу встречи 3:0 
Сибирь вела по ходу встречи 3:0 

Вчера в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» проиграл клубу «Салават Юлаев» (Уфа).


Счет встречи составил 6:3 в пользу соперника. При этом «Сибирь» вела по ходу встречи 3:0. В составе новосибирской команды голами отметились Александр Бергстрём, Патрик Закриссон и Владислав Наумов.


«Шестая шайба влетела в пустые ворота "Сибири"», — отмечает пресс-служба клуба.


Ворота защищал Александр Салак.



Статистика матча: Броски: 49–54, броски в створ: 30–25, голы: 3–6, вбрасывания: 28–27, блокированные броски: 14–10, силовые приемы: 8–10, время в атаке: 10:09–11:55, штраф: 12–42.


Ранее в рамках домашнего матча КХЛ «Сибирь» разгромила команду «Югра» (Ханты-Мансийск). Счет встречи составил 6:1 в пользу новосибирских спортсменов.

Прочтений: 6531
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено