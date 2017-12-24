Хоккей: «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву»
Вчера в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» проиграл клубу «Салават Юлаев» (Уфа).
Счет встречи составил 6:3 в пользу соперника. При этом «Сибирь» вела по ходу встречи 3:0. В составе новосибирской команды голами отметились Александр Бергстрём, Патрик Закриссон и Владислав Наумов.
«Шестая шайба влетела в пустые ворота "Сибири"», — отмечает пресс-служба клуба.
Ворота защищал Александр Салак.
Статистика матча: Броски: 49–54, броски в створ: 30–25, голы: 3–6, вбрасывания: 28–27, блокированные броски: 14–10, силовые приемы: 8–10, время в атаке: 10:09–11:55, штраф: 12–42.
Ранее в рамках домашнего матча КХЛ «Сибирь» разгромила команду «Югра» (Ханты-Мансийск). Счет встречи составил 6:1 в пользу новосибирских спортсменов.
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Сергей Жигальцев
Фото hcsibir.ru