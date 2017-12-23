Полиция нашла тело пропавшей студентки


Девушка пропала без вести 21 декабря 
Девушка пропала без вести 21 декабря 

Сегодня, 23 декабря, сотрудники полиции обнаружили в микрорайоне ОбьГЭС труп объявленной без вести пропавшей 19-летней студентки. 


«Около 14:20 в районе пляжа "Бумеранг" в лесном массиве Советского района сотрудники полиции обнаружили труп разыскиваемой», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В МВД уточнили, что 21 декабря в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 19-летней дочери обратился житель Первомайского района. Как пояснил мужчина, около 9 часов утра девушка вышла из своего дома на улице 1-й Грушевской и не вернулась. Телефон девушки был недоступен.


На розыск девушки направили личный состав территориальных органов внутренних дел Новосибирска и области. В поисках участвовали более 35 сотрудников полиции. 


Следственный комитет возбудил дело по статье «убийство». Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выясняют все обстоятельства гибели девушки. 


Обстоятельства исчезновения девушки совпадают с данными в ориентировке на 19-летнюю Кристину Приходько, которую ранее распространяли волонтёры. Они прекратили ее поиски 23 декабря.


Отец девушки рассказывал НГС.НОВОСТИ, что его дочь утром 21 декабря поехала на учёбу в СибУПК. Телефон Кристины был доступен до 20:00, но она не брала трубку. 


Также отец поделился информацией, что его дочь хотела устроиться на работу гувернанткой. 

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