Полиция нашла тело пропавшей студентки





Девушка пропала без вести 21 декабря

Сегодня, 23 декабря, сотрудники полиции обнаружили в микрорайоне ОбьГЭС труп объявленной без вести пропавшей 19-летней студентки.





«Около 14:20 в районе пляжа "Бумеранг" в лесном массиве Советского района сотрудники полиции обнаружили труп разыскиваемой», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В МВД уточнили, что 21 декабря в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 19-летней дочери обратился житель Первомайского района. Как пояснил мужчина, около 9 часов утра девушка вышла из своего дома на улице 1-й Грушевской и не вернулась. Телефон девушки был недоступен.





На розыск девушки направили личный состав территориальных органов внутренних дел Новосибирска и области. В поисках участвовали более 35 сотрудников полиции.





Следственный комитет возбудил дело по статье «убийство». Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выясняют все обстоятельства гибели девушки.





Обстоятельства исчезновения девушки совпадают с данными в ориентировке на 19-летнюю Кристину Приходько, которую ранее распространяли волонтёры. Они прекратили ее поиски 23 декабря.





Отец девушки рассказывал НГС.НОВОСТИ, что его дочь утром 21 декабря поехала на учёбу в СибУПК. Телефон Кристины был доступен до 20:00, но она не брала трубку.





Также отец поделился информацией, что его дочь хотела устроиться на работу гувернанткой.