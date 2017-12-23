В Новосибирске дайверы установили ёлку на дно бассейна

В дайверском новогоднем погружении традиционно участвовали Снегурочка и Дед Мороз

Новосибирские дайверы установили украшенную игрушками ёлку на дне бассейна «Спартак».





«Это наша традиция, которой уже больше десяти лет. Изначально мы так отмечали Новый год подо льдом в водоёмах в черте города, но потом решили перенести погружения в бассейн», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор и ведущий инструктор дайв-центра «Акваланг» Виктор Мишарин.





Под воду в «Спартаке» поздно вечером 22 декабря единовременно погрузились около 20 дайверов. Сюрпризом для участников праздника стало присутствие водолаза в тяжёлой экипировке.





Появление водолаза стало для дайверов сюрпризом

«Сначала у нас была поверхностная эстафета, затем мы взяли ёлку (про "тяжелого" водолаза никто не знал), установили её, провели ряд конкурсов под водой, сделали фотографии с водолазом, поводили хороводы вокруг ёлки и открыли шампанское», — поделился Виктор.







Дайверы отмечают Новый год праздничными погружениями уже больше 10 лет





Установленная дайверами на глубине 3,5 метров ёлка будет стоять в бассейне до конца января.





Кстати, на этой неделе ещё одна группа дайверов из Новосибирска открыла зимний купальный сезон. Экстремалы побывали на карьере глубиной 106 метров вблизи посёлка Темиртау в Кемеровской области.