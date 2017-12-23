В Новосибирске дайверы установили ёлку на дно бассейна

В дайверском новогоднем погружении традиционно участвовали Снегурочка и Дед Мороз
В дайверском новогоднем погружении традиционно участвовали Снегурочка и Дед Мороз

Новосибирские дайверы установили украшенную игрушками ёлку на дне бассейна «Спартак».


«Это наша традиция, которой уже больше десяти лет. Изначально мы так отмечали Новый год подо льдом в водоёмах в черте города, но потом решили перенести погружения в бассейн», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор и ведущий инструктор дайв-центра «Акваланг» Виктор Мишарин. 


Под воду в «Спартаке» поздно вечером 22 декабря единовременно погрузились около 20 дайверов. Сюрпризом для участников праздника стало присутствие водолаза в тяжёлой экипировке.


Появление водолаза стало для дайверов сюрпризом 
Появление водолаза стало для дайверов сюрпризом 

«Сначала у нас была поверхностная эстафета, затем мы взяли ёлку (про "тяжелого" водолаза никто не знал), установили её, провели ряд конкурсов под водой, сделали фотографии с водолазом, поводили хороводы вокруг ёлки и открыли шампанское», — поделился Виктор. 


Дайверы отмечают Новый год праздничными погружениями уже больше 10 лет 
Дайверы отмечают Новый год праздничными погружениями уже больше 10 лет 


Установленная дайверами на глубине 3,5 метров ёлка будет стоять в бассейне до конца января. 


Кстати, на этой неделе ещё одна группа дайверов из Новосибирска открыла зимний купальный сезон. Экстремалы побывали на карьере глубиной 106 метров вблизи посёлка Темиртау в Кемеровской области.  

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