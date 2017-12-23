Художники продали картины за мандарины и тёплые шапки

Картины на аукционе в этом году были представлены в нераспакованном виде 
Картины на аукционе в этом году были представлены в нераспакованном виде 

Новосибирские художники представили 27 картин на аукционе «Сбагрис» в культурном центре «Этаж».


Аукцион проходит сегодня, 23 декабря, с 16:00 до 20:00. Среди представленных работ — картины художников Зоси Леутиной, Анны и Дениса Ефремовых, Анастасии Щегловой, Алины Соляр, Ксении Ядрышниковой и других.


«Уже ушли 16 лотов, один из них был отдан с условием, что забравший работу человек должен будет её фотографировать, причём в нераскрытом виде, в течение девяти лет и выкладывать в Instagram. Уходили работы за пять килограмм мандаринов, за шапки, за материалы для художников — работы для пастельной живописи, за конфеты ручной работы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор аукциона художник Денис Ефремов.


«Сбагрис» — это уникальный бартерный аукцион, на котором картины художников можно обменять на еду, вещи и другие предметы. Впервые такой аукцион состоялся в Новосибирске в марте 2010 года. Затем в рамках фестиваля молодых художников «Ревизия 1990–2015» его решено было сделать традиционным.


В прошлом году аукцион «Сбагрис» прошёл в Новосибирске в конце ноября — художники обменяли свои картины на варенье, книги и килограммы красной икры.

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