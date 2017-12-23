У Первомайского сквера открылась закусочная с гигантскими порциями вьетнамского супа

 

Часть зала закусочной размещена в небольшой пристройке
Часть зала закусочной размещена в небольшой пристройке


На углу Красного проспекта и улицы Горького сегодня начала работать закусочная Kung Pho. Заведение открыли рестораторы, которым принадлежат (полностью или частично) бары Friends, Twiggy, «Джек Лондон» и кафе «Мамин Сибиряк».


В зале лежат вьетнамские традиционные шляпы, в которых можно фотографироваться или просто сидеть
В зале лежат вьетнамские традиционные шляпы, в которых можно фотографироваться или просто сидеть


В заведении всего порядка 20 посадочных мест, причём половина из них расположена в небольшой застекленной пристройке, за счёт которой было расширено арендованное помещение. Стены украшены вьетнамскими плакатами, а небольшой телевизор в зале показывает программы вьетнамского телевидения.


Нэмы с курицей и древесными грибами (150 рублей)
Нэмы с курицей и древесными грибами (150 рублей)


Меню составлено из преимущественно классических блюд вьетнамской кухни. Прежде всего это три разновидности супа фо — с курицей, говядиной и дим-самами (разновидность китайских пельменей). Суп можно заказать порциями по 0,5, 1 и 2 литра, цены начинаются от 160 рублей. Салаты продаются от 120 рублей («Битые огурцы») за порцию, вьетнамские обжаренные блинчики с начинкой — нэмы — стоят от 150 рублей за порцию.


Салат «Битые огурцы» за 120 рублей
Салат «Битые огурцы» за 120 рублей


«Кунг Фо» пока работает в тестовом режиме, часть блюд нельзя заказать вовсе, часть обещают приготовить позже.


В заведении открытая кухня
В заведении открытая кухня


«По техническим причинам мы пока не можем работать на полную мощность, но надеюсь, что уже к четвергу-пятнице следующей недели кафе будет открыто официально», — сообщил совладелец заведения Вячеслав Яковлев.


Вьетнамская кухня — один из самых популярных ресторанных трендов. Так суп фо в Новосибирске сегодня готовят уже в большинстве заведений, которые специализируются на паназиатской кухне. Однако проектов, которые бы позиционировались именно как вьетнамские, в Новосибирске почти нет. Единственное отдельно работающее заведение расположено на Ленинском рынке. Ещё одно небольшое уличное кафе было открыто летом на проспекте Карла Маркса, но затем закрылось.

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