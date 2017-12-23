У Первомайского сквера открылась закусочная с гигантскими порциями вьетнамского супа





Часть зала закусочной размещена в небольшой пристройке





На углу Красного проспекта и улицы Горького сегодня начала работать закусочная Kung Pho. Заведение открыли рестораторы, которым принадлежат (полностью или частично) бары Friends, Twiggy, «Джек Лондон» и кафе «Мамин Сибиряк».







В зале лежат вьетнамские традиционные шляпы, в которых можно фотографироваться или просто сидеть





В заведении всего порядка 20 посадочных мест, причём половина из них расположена в небольшой застекленной пристройке, за счёт которой было расширено арендованное помещение. Стены украшены вьетнамскими плакатами, а небольшой телевизор в зале показывает программы вьетнамского телевидения.







Нэмы с курицей и древесными грибами (150 рублей)





Меню составлено из преимущественно классических блюд вьетнамской кухни. Прежде всего это три разновидности супа фо — с курицей, говядиной и дим-самами (разновидность китайских пельменей). Суп можно заказать порциями по 0,5, 1 и 2 литра, цены начинаются от 160 рублей. Салаты продаются от 120 рублей («Битые огурцы») за порцию, вьетнамские обжаренные блинчики с начинкой — нэмы — стоят от 150 рублей за порцию.







Салат «Битые огурцы» за 120 рублей





«Кунг Фо» пока работает в тестовом режиме, часть блюд нельзя заказать вовсе, часть обещают приготовить позже.







В заведении открытая кухня





«По техническим причинам мы пока не можем работать на полную мощность, но надеюсь, что уже к четвергу-пятнице следующей недели кафе будет открыто официально», — сообщил совладелец заведения Вячеслав Яковлев.







Вьетнамская кухня — один из самых популярных ресторанных трендов. Так суп фо в Новосибирске сегодня готовят уже в большинстве заведений, которые специализируются на паназиатской кухне. Однако проектов, которые бы позиционировались именно как вьетнамские, в Новосибирске почти нет. Единственное отдельно работающее заведение расположено на Ленинском рынке. Ещё одно небольшое уличное кафе было открыто летом на проспекте Карла Маркса, но затем закрылось.

