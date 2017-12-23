На Линейной срубили макушки раскидистых старых елей

В Заельцовском районе неизвестные срезали макушки высоких старых елей.


Несколько елей растут слева от железной дороги
Несколько елей растут слева от железной дороги


Фотографию обрубленных верхушек елей неподалёку от дома на улице Линейная, 120 в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Татьяна Захарова. Девушка рассказала, что сделала снимок сегодня, 23 декабря, утром.


«Раньше там были частные дома, и ели посажены на их территории. Провода железной дороги ели не задевают, они в стороне от них. Если бы это была санитарная рубка, то наверняка верхушки были бы аккуратно срезаны, а так они как будто срублены топором, очень некрасиво», — объяснила Татьяна.


Специалисты «Горзеленхоза», напомним, борются с незаконной вырубкой елей в скверах и парках города, обрабатывая хвойные деревья специальным раствором. В тёплом помещении вещество начинает резко и неприятно пахнуть. В этом году специалисты планировали опрыскать раствором с розовым красителем 3,5 тысячи хвойных деревьев.

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