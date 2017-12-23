На Линейной срубили макушки раскидистых старых елей

В Заельцовском районе неизвестные срезали макушки высоких старых елей.





Несколько елей растут слева от железной дороги





Фотографию обрубленных верхушек елей неподалёку от дома на улице Линейная, 120 в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Татьяна Захарова. Девушка рассказала, что сделала снимок сегодня, 23 декабря, утром.







«Раньше там были частные дома, и ели посажены на их территории. Провода железной дороги ели не задевают, они в стороне от них. Если бы это была санитарная рубка, то наверняка верхушки были бы аккуратно срезаны, а так они как будто срублены топором, очень некрасиво», — объяснила Татьяна.





Специалисты «Горзеленхоза», напомним, борются с незаконной вырубкой елей в скверах и парках города, обрабатывая хвойные деревья специальным раствором. В тёплом помещении вещество начинает резко и неприятно пахнуть. В этом году специалисты планировали опрыскать раствором с розовым красителем 3,5 тысячи хвойных деревьев.