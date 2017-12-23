У вокзала открылся четырехэтажный торговый центр с супермаркетом, но без общепита





Перед зданием ТЦ организована открытая парковка





Торговый центр «Апельсин», расположенный на площади Гарина-Михайловского, начал работать сегодня, 23 декабря. Таким образом, «Апельсин» поставил рекорд среди завершённых долгостроев — возвести на этом месте такого рода объект планировалось ещё в начале 2000-х.







Недостаток арендаторов в торговом комплексе пока пытаются компенсировать аниматорами





Первым застройщиком пустыря рядом с гостиницей «Новосибирск» (сейчас Marins Park Hotel) собиралась стать компания банкира Игоря Кима «Сибакадеминвест». До того, как в 2004 году ей был выделен этот участок земли, здесь работал специализированный вещевой рынок, на котором можно было купить всё, что связано с электрооборудованием и радиоэлектроникой.







В торговом центре пока работает только часть потенциальных арендаторов





Однако долгое время за забором, который был возведён вокруг будущей стройплощадки, не происходило решительно ничего. В 2011 году попавший в зону застройки выход из метрополитена был снова открыт. Впоследствии работы на участке то возобновлялись, то вновь затихали, пока, наконец, в 2014 году здесь не началось активное строительство.





Последний этаж ТЦ пока не работает вовсе





Срок открытия ТЦ, впрочем, несколько раз переносился в ноябре этого года. Арбитражный суд Новосибирской области по требованию компании «Лайт С» даже наложил запрет на аренду и продажу помещений в «Апельсине».







Супермаркет занял цокольный этаж ТЦ, попасть на который пока можно, спустившись по эскалатору





Тем не менее сегодня двери торгового центра открылись, и в него пришли первые покупатели. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, из четырёх этажей ТЦ работают сейчас только три — доступ на верхний уровень, где, в частности, должны разместиться заведения общественного питания, пока закрыт в принципе. На работающих этажах, к слову, больше половины площадок или не заняты, или магазины на них ещё не открыты.







В ТЦ открылся магазин белорусской обуви





Из крупных арендаторов, которые уже начали работу, можно отметить супермаркет сети «Лента», который разместился на цокольном этаже, магазин электроники сети «М.Видео» и магазин обуви компании Belwest . Кроме них открыты ещё с десяток торговых точек поменьше («Много сумок», «Сибирский цирюльник», iStore и т.д.).







Первым, что открылось в «Апельсине», был выход из метро, встроенный в здание ТЦ





Ситуация, когда к моменту открытия крупного торгового центра значительная часть арендаторов ещё не работает, для Новосибирска довольно обычна. Так было, например, в ТРЦ «Эдем », который открылся в феврале этого года.