У вокзала открылся четырехэтажный торговый центр с супермаркетом, но без общепита


Перед зданием ТЦ организована открытая парковка
Перед зданием ТЦ организована открытая парковка


Торговый центр «Апельсин», расположенный на площади Гарина-Михайловского, начал работать сегодня, 23 декабря. Таким образом, «Апельсин» поставил рекорд среди завершённых долгостроев — возвести на этом месте такого рода объект планировалось ещё в начале 2000-х.


Недостаток арендаторов в торговом комплексе пока пытаются компенсировать аниматорами
Недостаток арендаторов в торговом комплексе пока пытаются компенсировать аниматорами


Первым застройщиком пустыря рядом с гостиницей «Новосибирск» (сейчас Marins Park Hotel) собиралась стать компания банкира Игоря Кима «Сибакадеминвест». До того, как в 2004 году ей был выделен этот участок земли, здесь работал специализированный вещевой рынок, на котором можно было купить всё, что связано с электрооборудованием и радиоэлектроникой.


В торговом центре пока работает только часть потенциальных арендаторов
В торговом центре пока работает только часть потенциальных арендаторов


Однако долгое время за забором, который был возведён вокруг будущей стройплощадки, не происходило решительно ничего. В 2011 году попавший в зону застройки выход из метрополитена был снова открыт. Впоследствии работы на участке то возобновлялись, то вновь затихали, пока, наконец, в 2014 году здесь не началось активное строительство.


Последний этаж ТЦ пока не работает вовсе
Последний этаж ТЦ пока не работает вовсе


Срок открытия ТЦ, впрочем, несколько раз переносился в ноябре этого года. Арбитражный суд Новосибирской области по требованию компании «Лайт С» даже наложил запрет на аренду и продажу помещений в «Апельсине».


Супермаркет занял цокольный этаж ТЦ, попасть на который пока можно, спустившись по эскалатору
Супермаркет занял цокольный этаж ТЦ, попасть на который пока можно, спустившись по эскалатору


Тем не менее сегодня двери торгового центра открылись, и в него пришли первые покупатели. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, из четырёх этажей ТЦ работают сейчас только три — доступ на верхний уровень, где, в частности, должны разместиться заведения общественного питания, пока закрыт в принципе. На работающих этажах, к слову, больше половины площадок или не заняты, или магазины на них ещё не открыты.


В ТЦ открылся магазин белорусской обуви
В ТЦ открылся магазин белорусской обуви


Из крупных арендаторов, которые уже начали работу, можно отметить супермаркет сети «Лента», который разместился на цокольном этаже, магазин электроники сети «М.Видео» и магазин обуви компании Belwest . Кроме них открыты ещё с десяток торговых точек поменьше («Много сумок», «Сибирский цирюльник», iStore и т.д.).


Первым, что открылось в «Апельсине», был выход из метро, встроенный в здание ТЦ
Первым, что открылось в «Апельсине», был выход из метро, встроенный в здание ТЦ


Ситуация, когда к моменту открытия крупного торгового центра значительная часть арендаторов ещё не работает, для Новосибирска довольно обычна. Так было, например, в ТРЦ «Эдем », который открылся в феврале этого года.

Прочтений: 18520
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено