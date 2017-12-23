У вокзала открылся четырехэтажный торговый центр с супермаркетом, но без общепита
Торговый центр «Апельсин», расположенный на площади Гарина-Михайловского, начал работать сегодня, 23 декабря. Таким образом, «Апельсин» поставил рекорд среди завершённых долгостроев — возвести на этом месте такого рода объект планировалось ещё в начале 2000-х.
Первым застройщиком пустыря рядом с гостиницей «Новосибирск» (сейчас Marins Park Hotel) собиралась стать компания банкира Игоря Кима «Сибакадеминвест». До того, как в 2004 году ей был выделен этот участок земли, здесь работал специализированный вещевой рынок, на котором можно было купить всё, что связано с электрооборудованием и радиоэлектроникой.
Однако долгое время за забором, который был возведён вокруг будущей стройплощадки, не происходило решительно ничего. В 2011 году попавший в зону застройки выход из метрополитена был снова открыт. Впоследствии работы на участке то возобновлялись, то вновь затихали, пока, наконец, в 2014 году здесь не началось активное строительство.
Срок открытия ТЦ, впрочем, несколько раз переносился в ноябре этого года. Арбитражный суд Новосибирской области по требованию компании «Лайт С» даже наложил запрет на аренду и продажу помещений в «Апельсине».
Тем не менее сегодня двери торгового центра открылись, и в него пришли первые покупатели. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, из четырёх этажей ТЦ работают сейчас только три — доступ на верхний уровень, где, в частности, должны разместиться заведения общественного питания, пока закрыт в принципе. На работающих этажах, к слову, больше половины площадок или не заняты, или магазины на них ещё не открыты.
Из крупных арендаторов, которые уже начали работу, можно отметить супермаркет сети «Лента», который разместился на цокольном этаже, магазин электроники сети «М.Видео» и магазин обуви компании Belwest . Кроме них открыты ещё с десяток торговых точек поменьше («Много сумок», «Сибирский цирюльник», iStore и т.д.).
Ситуация, когда к моменту открытия крупного торгового центра значительная часть арендаторов ещё не работает, для Новосибирска довольно обычна. Так было, например, в ТРЦ «Эдем », который открылся в феврале этого года.
Стас Соколов
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