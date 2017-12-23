В Толмачёво сняли с рейса буйную пассажирку
В аэропорту Толмачёво полицейские сняли с борта самолёта буйную пассажирку — женщина была пьяна.
Инцидент произошёл на борту самолёта, выполняющего рейс Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск.
«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна требуются сотрудники полиции по причине неадекватного поведения одной из пассажирок. Прибывшие полицейские выяснили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе МВД России по СФО.
В итоге женщину задержали и доставили в дежурную часть. Транспортные полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
«В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажирки признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство"», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В декабре это уже не первый подобный случай, который происходит в аэропорту Толмачёво. В середине месяце транспортные полицейские также сняли с рейса мужчину, который устроил дебош на борту готовящегося ко взлёту самолёта.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова